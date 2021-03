Po priznanju Štajnfeldove se vrstijo odzivi proti srbskemu politiku in igralcu Lečiću

Srbska voditeljica Hristina Stojiljković je na Twitterju objavila vrsto vsiljivih sporočil, ki jih je prejela od Lečića. Čeprav na sporočila ni odgovarjala, so ta še naprej prihajala. V prvi objavi je voditeljica na svoje sledilce naslovila vprašanje, ali naj objavi Lečićeva sporočila. Odločila se je za objavo in z javnostjo delila besedilna sporočila, ki ji jih je pošiljal igralec. Hristina je igralcu odgovorila na le eno sporočilo, v katerem mu je posredovala tehnične podrobnosti o snemanju oddaje, ki jo vodi.

Po snemanju ji je poslal sporočilo, v katerem ji je med drugim dejal, da se ji ne more upreti in da mu je všeč. "Hristina, ne morem se upreti, da ti to povem. Danes si mi bila všeč. Tvoja energija vključuje duhovitost in erotičnost in to je redka kombinacija," je v sporočilu zapisal Lečić.

Čeprav mu voditeljica ni odgovorila, jo je Lečić še naprej prosil, naj se obrne nanj. Vprašal jo je, ali je pozabila nanj, in ko ni odgovorila, jo je prosil, naj ga nujno pokliče, ker jo 'poklicno potrebuje'. Voditeljica je pod objavo s sporočili dopisala, da jo je igralec vsak dan tudi klical.

Lečić se je odzval na obtožbe

Po poročanju enega izmed srbskih medijev jim je Lečić poslal pismo, v katerem se je odzval na obtožbe zaradi posilstva. "Jaz, Branislav Lečić iz Beograda, najodločneje zanikam kakršne koli obtožbe, ki so mi jih naprtili. Nikoli v življenju nisem storil nobenega kaznivega dejanja, kaj šele posilstva ali katerega koli sorodnega ali podobnega dejanja! Ob tej priložnosti pristojno tožilstvo in javnost obveščam, da popolnoma ničesar ne skrivam ​​in da ne nameravam zapustiti ozemlja Srbije, ter pristojno tožilstvo in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbije prosim, da mi pošlje vabilo na zaslišanje,"je v svoji izjavi zapisal Lečić.