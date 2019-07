''Po rojstvu prvega otroka nisem imela dovolj samospoštovanja,''je začela slavna igralka in razložila, kako je po prvem porodu čutila velik pritisk s strani javnosti, kateremu se ni znala upreti. ''Pozabila sem nase, na svoje počutje ... Kot igralka sem želela dajati vtis popolne, 'superženske' in le nekaj ur po porodu stopiti na ulice v visokih petah ... Ženska, ki je vkorakala v bolnišnico, je bila popolnoma drugačna od tiste, ki je iz nje izstopila.''

''Spoznala sem, da so moje misli polne prizorov iz pravljic in romantičnih filmov ter sporočil družbe, zaradi katerih sem mislila, da se moram obnašati kot nadnaravno bitje. Ob prvem porodu sem želela preseči meje svojih zmogljivosti. Hotela sem roditi po naravni poti in takoj zatem blesteti in delovati sveže in spočito,''je priznala Cruzova, ki zdaj, nekaj let kasneje, razmišlja popolnoma drugače.''Ko pogledam nazaj, se vsakič znova vprašam: Le kdo ti je rekel, da si moraš vse vzeti k srcu, da si ne smeš privoščiti počitka, da moraš biti v pogonu 24 ur na dan in da moraš nehati gledati nase?''

Penelope, ki je od leta 2010 poročena z igralcem Javierjem Bardemom, s katerim ima dva otroka, je pojasnila, da so jo spremljajoči občutki po prvem porodu popolnoma zapustili po drugem, ko je povila svojo, danes petletno hči Luno. Takrat se je namreč, kot pravi, zavedala, da si mora vzeti čas zase, za svoje telo in svojega otroka. ''V bolnišnici bom ostala še tri dni.'' Tako je napovedala, še preden se je začel njen drugi porod. Trenutke po rojstvu deklice je opisala z besedami: ''Ulegla sem se v posteljo in objela svojo novorojenko, si vzela čas za objemanje sina in za moža. Slednji mi je bil v veliko pomoč in oporo. Zavedala sem se, da potrebujem čas za nego, spanje, hrano, tuš ... Skratka vse. Veliko sem brala in izvedela marsikaj zanimivega o delovanju hormonov in starševstvu, kar mi je res pomagalo.''

Ko jo je Paltrowova vprašala, kako je dojela delovanje hormonov, je Penelope razložila, da hormoni po njenem mnenju uravnavajo cel svet. ''V življenju vsake ženske nastopi trenutek, ki ga mora znati prepoznati in razumeti ter pravilno identificirati. Marsikdo bo pomislil: Kakšna je povezava med hormoni in samospoštovanjem? Gre za veliko povezavo, prepletenost enega z drugim. Že samo besede, kot so menstruacija, poporodna depresija in menopavza govorijo o velikih spremembah v telesu vsake ženske.''