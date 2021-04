Po razhodu J.Lo in Alexa se je oglasila Madison LeCroy

"Želim jima vse najboljše," je Madison dejala za portal Page Six , potem ko sta Alex Rodriguez in Jennifer Lopez včeraj naznanila, da se dokončno razhajata. Spomnimo, da se je njeno ime pred več kot mesecem dni znašlo v medijih, da je prav ona kriva za ljubezenske težave slavnega para.

Ko so Madison prejšnji mesec novinarji omenjenega portala povprašali za komentar, je dejala, da so jo "ujeli nepripravljeno" in da ni seznanjena s prekinitvijo zaroke Jennifer in Alexa. Zdaj, ko je njun razhod postal uraden, pa jima je zaželela vse dobro.

51-letna ameriška zvezdnica in šest let mlajši nekdanji športnik sta v uradni izjavi zapisala: "Ugotovila sva, da bolje delujeva kot prijatelja in se veseliva tega, da bova to tudi ostala. Še naprej bova sodelovala in se medsebojno podpirala v skupnem poslu in projektih. Drug drugemu želiva vse najboljše, enako pa želiva tudi za najine otroke".

Nato je Alex v Instagramovi zgodbi z oboževalci delil video, na katerem so njune skupne fotografije, fotografije njunih otrok, ki jih imata iz prejšnjih zvez ter fotografija, na kateri je v peščenem pesku izrisano srce in v njem napisani njuni imeni (verjetno je fotografija nastala na dan zaroke). Se je na ta način dokončno poslovil od svoje nekdanje ljubezni J.Lo, s katero sta si bila skupaj štiri leta?