Po razkriti aferi tarča tudi Coldplay: 'Se je na koncertu zgodilo kaj zanimivega?'

Oboževalci skupine Coldplay so razočarani in nekoliko jezni na Britance, ki so na družbenih omrežjih, tako kot po vsakem koncertu turneje, delili posnetek nastopa v Massachusettsu, izpustili pa najbolj viralen trenutek, s katerim so nehote razkrili ljubezensko afero direktorja tehnološkega podjetja in vodje kadrovske službe. Andy Byron, ki je sicer poročen in ima dva otroka, se je med koncertom objemal s Kristin Cabot, ko so ju ujeli na kamero, pa sta se v paniki hitro obrnila stran in skočila narazen.