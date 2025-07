Po razkriti ljubezenski aferi odpoved dala tudi vodja kadrovske

Po drami in razkritju ljubezenske afere, ki je sledila nedolžnemu prizoru na koncertu skupine Coldplay , kjer je kamera v dvorani v objektiv ujela objetega direktorja tehnološkega podjetja Astronomer Andyja Byrona in vodjo kadrovske v istem podjetju Kristin Cabot , se je od svojega položaja poslovila tudi Cabot, ki je dala odpoved.

Informacijo so za Page Six potrdili tudi v podjetju, tiskovni predstavnik pa je v izjavi dejal: "Potrdim lahko, da Kristin Cabot ni več zaposlena v našem podjetju." Tehnološko podjetje je kmalu po škandalu sporočilo, da bo izvedlo temeljito preiskavo, direktor, ki je bil vpleten v afero, pa je tudi uradno odstopil s položaja.

"Kot smo že poudarili, je Astronomer predan vrednotam in kulturi, ki nas vodi od ustanovitve. Od vodilnih se pričakuje, da postavljajo standarde tako v ravnanju kot v odgovornosti, in v zadnjem času ta standard ni bil izpolnjen. Upravni odbor bo začel s postopkom iskanja novega izvršnega direktorja, v tem času pa bo začasno na položaju soustanovitelj podjetja in vodja produktnega oddelka Pete DeJoy," so takrat zapisali v izjavi.