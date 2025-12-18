Po razvpiti aferi prvič spregovorila nekdanja vodja kadrovske službe

Enega večjih škandalov letošnjega leta sta zakuhala zaljubljenca, ki so ju posneli med objemanjem na koncertu skupine Coldplay. Trenutek, ko ju je ujel t. i. kiss cam, je kmalu postal viralen, saj je postalo jasno, da zaljubljenca nista želela, da bi ju posneli. Kristin Cabot se je zdaj odločila, da prvič po juliju spregovori o dogodku.

Kot je dejala za The Times, pred tistim večerom z Andyjem Byronom nista bila v zvezi, prav tako naj se pred koncertom še ne bi poljubljala. "Sprejela sem slabo odločitev, popila nekaj kozarcev viskija in se neprimerno obnašala s svojim šefom," je pojasnila.

Kljub temu je za dejanje prevzela odgovornost. Po tem dogodku sta namreč oba zapustila podjetje, čeprav so jo v podjetju po lastnih navedbah prosili, naj ostane. "To je cena, ki sem se jo odločila plačati. Želim, da moji otroci vedo, da lahko delaš napake, da lahko resnično zamočiš nekatere stvari, a ti zaradi tega ne bi smeli groziti s smrtjo," je poudarila.

Dogodek je bil za Cabot sramoten, je poudarila: "Bila sem osramočena in zgrožena. Jaz sem vodja kadrovske službe, on pa izvršni direktor. To je tak kliše."