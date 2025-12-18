Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Po razvpiti aferi prvič spregovorila nekdanja vodja kadrovske službe

Foxborough, 18. 12. 2025 17.43 pred 36 minutami 2 min branja 4

Avtor:
R. M.
Par so nepripravljen ujeli na koncertu skupine Coldplay.

Kristin Cabot in Andy Byron sta julija poskrbela za enega najbolj viralnih trenutkov letošnjega leta. Potem ko so na koncertu skupine Coldplay razkrili njuno ljubezensko afero, je Cabot zdaj prvič spregovorila o dogajanju tistega usodnega večera. "Bila sem osramočena in zgrožena. Jaz sem vodja kadrovske službe, on pa izvršni direktor. To je tak kliše," je med drugim dejala v ekskluzivnem intervjuju za The Times.

Enega večjih škandalov letošnjega leta sta zakuhala zaljubljenca, ki so ju posneli med objemanjem na koncertu skupine Coldplay. Trenutek, ko ju je ujel t. i. kiss cam, je kmalu postal viralen, saj je postalo jasno, da zaljubljenca nista želela, da bi ju posneli. Kristin Cabot se je zdaj odločila, da prvič po juliju spregovori o dogodku.

Kot je dejala za The Times, pred tistim večerom z Andyjem Byronom nista bila v zvezi, prav tako naj se pred koncertom še ne bi poljubljala. "Sprejela sem slabo odločitev, popila nekaj kozarcev viskija in se neprimerno obnašala s svojim šefom," je pojasnila.

Kljub temu je za dejanje prevzela odgovornost. Po tem dogodku sta namreč oba zapustila podjetje, čeprav so jo v podjetju po lastnih navedbah prosili, naj ostane. "To je cena, ki sem se jo odločila plačati. Želim, da moji otroci vedo, da lahko delaš napake, da lahko resnično zamočiš nekatere stvari, a ti zaradi tega ne bi smeli groziti s smrtjo," je poudarila.

Dogodek je bil za Cabot sramoten, je poudarila: "Bila sem osramočena in zgrožena. Jaz sem vodja kadrovske službe, on pa izvršni direktor. To je tak kliše."

Preberi še Brezskrbno sta uživala na koncertu, dokler ju ni ujela kamera

Po njenih besedah se je odnos med njima okrepil po razhodih, ki sta jih preživljala. Po tem, ko se je lanskega novembra zaposlila v istem podjetju, sta se z Byronom začela intenzivneje pogovarjati. Kot je dejala, je razvila "močna čustva", ki pa jih zaradi njunega profesionalnega odnosa ni želela nadgraditi.

Na zdaj že razvpitem koncertu sta bila Cabot in Byron skupaj z njenimi bližnjimi prijatelji. "Poglejte ju ... Ali sta v redu? Kaj? Ali imata afero ali pa sta zelo sramežljiva," je na posnetku, ki je nemudoma zakrožil po družbenih omrežjih, dejal frontman skupine Coldplay Chris Martin, kasneje pa še dodal: "Pismo. Upam, da nismo storili česa slabega."

Zaradi škandala sta oba zapustila podjetje, skupina Coldplay pa je kljub nekaterim kritikam, da je sokriva za nastalo dramo, kiss cam izvedla tudi na nekaterih naslednjih koncertih.

kristin cabot coldplay poljub škandal

Presleyjeva vnukinja biološka mama Travoltovega sina?

SORODNI ČLANKI

Mož nezveste Kristin Cabot: Razšla sva se že pred koncertom skupine Coldplay

Ljubezenska afera: Nezvesta Kristin Cabot vložila zahtevo za ločitev

Pevca skupine Coldplay očitki ne ganejo, vztraja: 'Kiss cam' bomo obdržali

Po razkriti ljubezenski aferi bodo na koncertih Coldplaya obdržali 'kiss cam'

Astronomer po odmevni koncertni aferi za predstavnico najel Gwyneth Paltrow

Po razkriti ljubezenski aferi odpoved dala tudi vodja kadrovske

Nova afera? Osramočeni Byron 20-letnici domnevno plačeval za eksplicitno vsebino

Znano je, kam se je umaknila žena prešuštnika, razkritega na koncertu Coldplay

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Groucho Marx
18. 12. 2025 18.20
Je laver od parlamentarne starlete že ločen?
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
18. 12. 2025 18.01
Tudi Janša in novinarka Peskova sta se takole skrivala.
Odgovori
-1
2 3
AugustLandmesser
18. 12. 2025 18.05
😁🤣👌
Odgovori
-1
1 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
18. 12. 2025 18.07
... in Spela Predan se je tudi s sipcem valjala v istem casu... "osamosvojitelj" pa to... :D:D:D
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
Zato ne zmorete shujšati
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420