Po rešenem slonu želi Cher pomagati zaprti gorili

Glasbenica zdaj želi pomagati gorili, ki je večino svojega življenja preživela zaprta v ograjenem živalskem vrtu Pata v Bangkoku. Cher je pred kratkim napisala pismo tajskemu okoljskemu ministru, v katerem je izrazila zaskrbljenost zaradi razmer v omenjenem živalskem vrtu. V pismu je po poročanju časnika The Guardian ponudila ustrezno rešitev in plačilo za prevoz gorile Bua Noi iz živalskega vrta. To bi storila s pomočjo dobrodelne organizacije Free the Wild, ki jo je Cher pomagala ustanoviti za pomoč zanemarjenim živalim v ujetništvu.