Po sanjski zaroki na Bahamih pred oltar v čudoviti obleki

Devon Windsor in Johnny Dex Barbarasta se zaročila pred enim letom in pol, zdaj pa sta svojo ljubezen zapečatila še s poroko na St. Bartsu. Nevesta je na svoj dan blestela v čudoviti čipkasti, prosojni obleki, ženin pa je za poročni obred nosil elegantno moško obleko v smetanovi barvi.

Mladoporočenca sta po obredu prišla iz cerkve nasmejana in presrečna. Zunaj so ju čakali svatje, ki so ju zasuli z rižem, ki simbolizira obilje in plodnost.