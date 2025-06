Po šestih letih zakona se je ločila hrvaška pevka Maja Šuput

"Ločitev je že nekaj časa za nama, za naju je konec. Prišel je čas in do razhoda sva prišla sporazumno, mirno, brez kakršne koli drame ali solz. Vse skupaj je bilo v slogu: 'Hvala za vse in srečno.' Iz te ljubezni ostaja milijon čudovitih spominov in najpomembnejša stvar - najin otrok, za kogar bova za vedno ostala ekipa," je zapisala.

Po njenih besedah z nekdanjim partnerjem ostajata v pozitivni atmosferi, oboževalce pa je prosila, naj spoštujejo njuno zasebnost.

Maja in Nenad sta se začela dobivati leta 2017, poročila sta se dve leti kasneje, leta 2021 pa se jima je rodil sin Bloom.