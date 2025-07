Po šestih letih zakona se ločuje Denise Richards

Denise Richards se ločuje. Za prekinitev skoraj sedemletnega zakona se je odločil Aaron Phypers , ki je zahtevo vložil v ponedeljek. Glede na sodne dokumente, ki jih je pridobil Page Six , je kot datum ločitve navedel 4. julij 2025 in kot razlog za ločitev navedel nepremostljive razlike.

49-letnik je sodišče zaprosil, da se mu dodeli preživnina, prav tako pa zahteva, da se njuno podjetje Smoke & Mirrors Entertainment razdeli na pol. Poslovnež, ki je lansko leto zaprl svoje podjetje, trdi, da so njuni mesečni stroški znašali okoli 90 tisoč evrov na mesec.

Phypers je bil nekoč celo v postopku posvojitve 13-letne hčerke zvezdnice. "Kot očka je neverjeten," je Richards navdušeno povedala med intervjujem za The View leta 2019, je poročal People, in dodala: "Neverjeten je z mojima hčerkama in posvojil bo mojo najmlajšo, tako da je res super." Igralka je Eloise posvojila leta 2011, poleg nje pa ima zvezdnica z bivšim možem Charliejem Sheenom, s katerim je bila poročena od leta 2002 do 2006, še dve odrasli hčerki, 21-letno Sami Sheen in 20-letno Lolo Sheen.

Mati treh otrok in Phypers, ki je bil v preteklosti eno leto poročen z Nicollette Sheridan, sta skupaj sodelovala pri več poslovnih projektih.