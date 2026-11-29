Rumer Willis je hvaležna za vsak trenutek, ki ga lahko preživi s svojim očetom, Bruceom Willisom , ki se že dlje časa bori z zahrbtno boleznijo. Najstarejša hči igralca in prav tako slavne igralke Demi Moore je s svojimi sledilci delila več utrinkov, največ pozornosti pa je požela fotografija, na kateri je skupaj z očetom. "Hvaležna," je 38-letnica pripisala galeriji fotografij.

V galeriji je objavila tudi nekaj fotografij svoje triletne hčerke Louette, ki jo ima z nekdanjim partnerjem Derekom Richardom Thomasom. Na eni od fotografij pa ji družbo delata tudi sestri Scout in Tallulah ter njihova mama.

Rumer je fotografije z javnostjo delila manj kot teden dni po tem, ko se je njena 32-letna sestra Tallulah opravičila zaradi objave fotografije z očetom, za katero je pozneje ocenila, da je bila morda "preveč intimna" za družbena omrežja in jo izbrisala. "Nekoga sem prosila, naj naju fotografira v zelo prisrčnem trenutku, ko sva skupaj gledala videoposnetek Frankieja Vallija, ki poje. Nad tem lepim trenutkom sem bila tako navdušena, da nisem pomislila, da bi bila fotografija morda preveč intimna za objavo," je zapisala na družbenih omrežjih.