Po sinovi tragični smrti čuti posebno povezanost s pikapolonicami

Arthur Cave je leta 2015 umrl, ko je padel s pečine v vzhodnem Sussexu, njegov oče Nick Cave pa je razkril, kako je sinova obsesija s pikapolonicami zdaj postala tudi njegova, saj se te žuželke nenehno pojavljajo v njegovem življenju.

"Dva dni po smrti sina sva z ženo Susie odšla na pečino, s katere je padel. Ko je bil Arthur otrok, so mu bile vedno všeč pikapolonice. Rad jih je imel. Risal jih je in se z njimi identificiral in o njih neprestano govoril. Ko sva tam sedela, je pikapolonica pristala na njeni roki. Oba sva jo videla, a sva molčala, saj nisva hotela zmanjšati velikosti tragedije s sentimentalnimi izlivi magičnega mišljenja. Bila sva nova v žalovanju. Nisva vedela, da ima žalovanje posebne apetite. Ko sva se vrnila domov, ko sem odpiral vrata doma, je še ena pikapolonica pristala na moji roki," je razložil 61-letni glasbenik in priznal, da so bile pikapolonice prisotne še ob drugih pomenljivih trenutkih po sinovi smrti.