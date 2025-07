Po škandalu na festivalu Glastonbury duo Bob Vylan brez evropske turneje

Duo Bob Vylan naj bi na evropski turneji septembra in oktobra kot predskupina spremljal ameriško skupino Gogol Bordello. Skupina je na družbenih omrežjih zdaj objavila, da to zaradi logističnih razlogov ni več mogoče, saj so v Nemčiji po škandalu na festivalu odpovedali koncerte.

Dogodek na omenjenem festivalu je ostro kritiziral tudi britanski premier Keir Starmer . BBC , ki je nastop prenašal v živo in se je prav tako znašel pod plazom kritik, in organizator sta se ogradila od dua, ki mu je ameriško zunanje ministrstvo odvzelo vizume za načrtovano turnejo po ZDA.

"Odločitev o umiku (dua Bob Vylan) ni bila naša odločitev in nanjo nismo mogli vplivati," je še objavila ameriška skupina. Kot so še dodali, so po škandalu Bob Vylan sprva začasno umaknili iz programa, a so nato obnovili pogovore o sodelovanju. "Cenimo svobodo izražanja z vseh vidikov," je še objavila skupina Gogol Bordello, ki bo, kot je razvidno iz njihove spletne strani, predvidoma konec septembra nastopila tudi v Ljubljani.

Duo Bob Vylan je prav tako na enem od družbenih omrežij objavil, da se zaradi logističnih težav ne bo udeležil turneje "svojih prijateljev Gogol Bordello". Dvojec je dodal: "Kljub temu bova v prihodnjih mesecih potovala po Evropi, tako na festivale kot na lastne koncerte."