Po skoraj desetletju konec ljubezni Olivie Wilde in Jasona Sudeikisa

Olivia Wilde in Jason Sudeikis sta preklicala svojo zaroko, ki se je zgodila pred sedmimi leti, in tako naznanila, da nista več par. 36-letna igralka in režiserka ter 45-letni igralec, komik in producent naj bi se razšla že na začetku letošnjega leta. ''Razhod je bil prijateljski, njuno razmerje pa se je predrugačilo v izjemno uigrani tandem, ki skupaj skrbi za otroka,'' poročajo ameriški mediji. Po besedah njunega skupnega prijatelja otroka ostajata prioriteta in srce družine kljub usodi priljubljenega para.

Wilde in Sudeikis sta starša 6-letnega Otisa Alexandra in 4-letne Daisy Josephine. Par se je v javnosti prvič pojavil novembra 2011, zaročil pa januarja dve leti pozneje. Otis se je rodil aprila 2014, Daisy pa je na svet prišla oktobra 2016. Olivia se je v intervjujih pogosto razgovorila, da sta se z zdaj že nekdanjim partnerjem pred uradnim začetkom zveze pogosto srečevala. Ta naključna srečanja so trajala kar šest mesecev, neki večer pa je prvi korak naredil Olivijin prijatelj, ki je do Jasona pristopil in ga nagovoril z besedami: ''To je njena telefonska številka. Uporabi jo!''