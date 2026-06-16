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Tuja scena

Po skoraj desetletju zakona se ločuje pevec Jelly Roll

Tennessee, 16. 06. 2026 12.59 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jelly Roll in Bunnie Xo

Po skoraj 10 letih zakona se ločujeta pevec Jelly Roll in njegova žena Bunnie Xo. Kot kažejo ločitveni dokumenti, je prošnjo za ločitev sredi maja vložil 41-letni country zvezdnik, razhod pa je bila skupna odločitev.

Kot je za TMZ, ki je prvi poročal o ločitvi, povedal vir blizu pevca, sta se Jelly Roll in Bunnie Xo skupaj odločila, da končata skoraj desetletje dolg zakon, podrobosti ločitve pa želita reševati v zasebnosti. 41-letni pevec in 46-letna voditeljica podkasta Dumb Blonde sta se poročila avgusta 2016 in skupaj vzgajata njegova dva otroka, 18-letno hčer Bailee Ann in 9-letnega Noaha Buddyja, ki ju ima iz prejšnjega razmerja.

Jelly Roll in Bunnie Xo se ločujeta.
Jelly Roll in Bunnie Xo se ločujeta.
FOTO: Profimedia

Zdaj že nekdanji par je leta 2023 kot dokaz ljubezni obnovil poročne zaobljube, v javnosti pa nista govorila o domnevni nezvestobi, zaradi katere sta se leta 2018 tudi razšla. Govorice je februarja 2023 sicer naslovila Bunnie, ki je na družbenem omrežju zapisala: "Kdo bi si mislil, da nama bo življenje na pot postavilo razhod leta 2018, mojo selitev nazaj v Vegas in tebe, ki si prišel pome. Takrat sva se končno predala drug drugemu in storila, kar sva si obljubila prvo noč leta 2016. Najin peščeni grad se je moral zrušiti, da sva lahko začela graditi prave temelje."

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Zakonca sta se na podelitvi nagrad grammy februarja letos zdela neločljiva in si na rdeči preprogi izmenjevala poljube. Pevec, ki je domov odnesel tri kipce, pa je v svojem zahvalnem govoru med jokom dejal, da mu je žena rešila življenje in mu stala ob strani, ko jo je najbolj potreboval.

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KOMENTARJI1

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Arrya
16. 06. 2026 14.24
Tale pa nima dobrega meseca. Najprej je cel internet kritiziral njegov komad za svetovno prvenstvo, zdj mu je še pa žena rekla adijo.
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