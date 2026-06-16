Po skoraj desetletju zakona se ločuje pevec Jelly Roll

Kot je za TMZ, ki je prvi poročal o ločitvi, povedal vir blizu pevca, sta se Jelly Roll in Bunnie Xo skupaj odločila, da končata skoraj desetletje dolg zakon, podrobosti ločitve pa želita reševati v zasebnosti. 41-letni pevec in 46-letna voditeljica podkasta Dumb Blonde sta se poročila avgusta 2016 in skupaj vzgajata njegova dva otroka, 18-letno hčer Bailee Ann in 9-letnega Noaha Buddyja, ki ju ima iz prejšnjega razmerja.

Jelly Roll in Bunnie Xo se ločujeta. FOTO: Profimedia

Zdaj že nekdanji par je leta 2023 kot dokaz ljubezni obnovil poročne zaobljube, v javnosti pa nista govorila o domnevni nezvestobi, zaradi katere sta se leta 2018 tudi razšla. Govorice je februarja 2023 sicer naslovila Bunnie, ki je na družbenem omrežju zapisala: "Kdo bi si mislil, da nama bo življenje na pot postavilo razhod leta 2018, mojo selitev nazaj v Vegas in tebe, ki si prišel pome. Takrat sva se končno predala drug drugemu in storila, kar sva si obljubila prvo noč leta 2016. Najin peščeni grad se je moral zrušiti, da sva lahko začela graditi prave temelje."