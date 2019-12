Po skoraj devetih letih in dveh otrocih ji je nadel zaročni prstan

Slavljenec je izkoristil priložnost, saj je bila zbrana na kupu vsa družina in njuni najdražji ter se opogumil in svojo izbranko po več letih skupnega življenja zaprosil za roko. Kot lahko vidimo na posnetku, je začuden obraz bodoče neveste zelo zgovoren. Z njim je jasno pokazala, da jo je snubitev resnično pozitivno presenetila. Zaročni prstan je k njima prinesel Patriciev prvorojenec Santino , ki ga ima iz zakona z igralko Grettell Valdez .

Patricio Borghetti in Odalys Ramírez sta sprejela pomemben korak v njunem razmerju, saj sta se zaročila. Zaljubljenca sta minuli konec tedna priredila zabavo, na kateri sta z družino in povabljenci slavila Patriciev 46. rojstni dan, ki ga je imel 5. decembra.

"Ko sem te pred devetimi leti spoznal, sem ti rekel, da si čudež in v tistem trenutku si zagotovo mislila, da pretiravam in da nekaj želim. Zdaj veš, da rad pretiravam (smeh). Devet let let kasneje mi vsak dan znova pokažeš, da si čudež in da sem pravi srečnež, ker te imam. Imava čudovito družino ...'' je v svojem snubitvenem govoru povedal Patricio, ki je nato zastavil pomembno vprašanje, ali bi se poročila z njim.

Odalys je v navalu sreče pozabila odgovoriti in mu skočila v objem ter mu stisnila strasten poljub. Namesto nje se je oglasil Santino in prikupno pripomnil: "Poljub vzemite kot privolitev." Nato ji je Patricio na roke nataknil prstan, ki ji je bil kot ulit in na koncu je sledil še velik družinski objem.