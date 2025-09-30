Po skoraj dveh desetletjih konec zakona Nicole Kidman in Keitha Urbana

Nicole Kidman in Keith Urban sta se po 19 letih zakona razšla. "Včasih razmerja preprosto gredo svojo pot," je vir povedal za Page Six in zatrdil, da igralka ni želela ločitve in da naj bi poskušala rešiti situacijo.

Odtujena zakonca naj bi ločeno živela že od začetka poletja, za njuni hčerki, 17-letno Sunday Rose in 14-letno Faith Margaret , pa naj bi skrbela zvezdnica. "Kidmanova drži družino skupaj v tem težkem času, odkar je Keith odšel," je povedal eden od virov za TMZ , ki se je skliceval na pevčevo trenutno glasbeno turnejo. Ta naj bi se že odselil iz družinskega doma v Nashvillu v Tennesseeju in si kupil novo domovanje v istem mestu.

Zvezdnika sta se poročila 25. junija 2006, dobro leto dni po njunem prvem srečanju na gala prireditvi G'Day USA, ki se je odvila januarja 2005.

58-letna Nicole je bila sicer od leta 1990 do 2001 že poročena z igralcem Tomom Cruisom, s katerim ima prav tako dva otroka, 32-letno Bello in 30-letnega Connorja. Oba sta šla po očetovih stopinjah in se pridružila scientološki cerkvi. "Sposobna sta se sama odločati," je leta 2018 igralka povedala za Who in dodala: "Odločila sta se, da bosta scientologa, in kot njuna mati je moja naloga, da ju imam rada."