Tuja scena

Po skoraj dveh desetletjih konec zakona Nicole Kidman in Keitha Urbana

Nashvill, 30. 09. 2025 07.46 | Posodobljeno pred 47 minutami

E.K.
4

Igralka Nicole Kidman in pevec Keith Urban naj bi se po skoraj dveh desetletjih skupnega življenja razšla. Viri blizu para zatrjujejo, da naj bi igralka poskušala rešiti nastalo situacijo, medtem ko naj bi se pevec že odselil v svoje novo domovanje. Prav tako naj bi skrb za njuni hčerki prevzela zvezdnica.

Nicole Kidman in Keith Urban sta se po 19 letih zakona razšla. "Včasih razmerja preprosto gredo svojo pot," je vir povedal za Page Six in zatrdil, da igralka ni želela ločitve in da naj bi poskušala rešiti situacijo.

Nicole Kidman in Keith Urban
Nicole Kidman in Keith Urban FOTO: Profimedia

Odtujena zakonca naj bi ločeno živela že od začetka poletja, za njuni hčerki, 17-letno Sunday Rose in 14-letno Faith Margaret, pa naj bi skrbela zvezdnica. "Kidmanova drži družino skupaj v tem težkem času, odkar je Keith odšel," je povedal eden od virov za TMZ, ki se je skliceval na pevčevo trenutno glasbeno turnejo. Ta naj bi se že odselil iz družinskega doma v Nashvillu v Tennesseeju in si kupil novo domovanje v istem mestu.

Zvezdnika sta se razšla po skoraj dveh desetletjih dolgemu zakonu.
Zvezdnika sta se razšla po skoraj dveh desetletjih dolgemu zakonu. FOTO: Profimedia

Zvezdnika sta se poročila 25. junija 2006, dobro leto dni po njunem prvem srečanju na gala prireditvi G'Day USA, ki se je odvila januarja 2005.

58-letna Nicole je bila sicer od leta 1990 do 2001 že poročena z igralcem Tomom Cruisom, s katerim ima prav tako dva otroka, 32-letno Bello in 30-letnega Connorja. Oba sta šla po očetovih stopinjah in se pridružila scientološki cerkvi. "Sposobna sta se sama odločati," je leta 2018 igralka povedala za Who in dodala: "Odločila sta se, da bosta scientologa, in kot njuna mati je moja naloga, da ju imam rada."

Nicole Kidman Keith Urban Zakon Razhod Ločitev
Stanley Tucci o 21 let mlajši ženi: Žal mi je, da je ne bom videl, kako se stara

medusa
30. 09. 2025 08.31
Hahahahahaaa...In od začetka poletja 100 člankov o njuni neskončni trdni ljubezni... On obkrožen z mladimi ...ona pa isto... Kdo bo prežvečene...
Petur
30. 09. 2025 08.20
ko denar skupni...
daiči
30. 09. 2025 08.16
ja sj a je kj cudnga, sj dec zgori na tavrhn slik zgleda bl nalispan k babnca zravn.
JanezNovak13
30. 09. 2025 08.00
+3
Vsak raj se enkrat spremeni v pekel.
