Po skoraj treh letih zakona sta se razšla

"Z vso ljubeznijo in skrbnostjo sva si vzela čas, ki sva ga potrebovala, da sva sprejela odločitev, da se ločiva. Drug do drugega si deliva obilico ljubezni ter spoštovanja in tako bo tudi v prihodnje. Vljudno vas prosiva za sočutje in spoštovanje najine zasebnosti, " sta povedala v skupni izjavi za People .

"Konec je, med njima je konec že nekaj časa … Resnično ni med njima nobenih zamer, slabe bolje. On jo ljubi, ona ga ljubi. Resnično lahko rečem, da se bosta vedno imela rada. A oba razumeta, da si nista usojena, da bi življenje preživela skupaj kot mož in žena," je povedal vir, ki pozna njune okoliščine, in trdi, da sta se razšla prijateljsko.

"Trenutno sta na isti valovni dolžini. Potrebovala sta nekaj časa, da sta prišla do sem. Zdaj oba to razumeta in poskušata nadaljevati kot ljubeča prijatelja, ki se bosta vedno podpirala in spodbujala drug drugega," še dodaja vir. Med pandemijo sta spoznala, da je čas, da se njuni poti ločita. Par se ni videl že dva meseca: "Oba sta spoznala, da so njune prioritete preveč različne za njun zakon, da bi se ta obnesel."

31-letna plesalka in 36-letni hokejist sta po enem letu in pol razmerja zaroko naznanila avgusta 2015, do oltarja pa sta se sprehodila julija 2017. Ugibanja, ali bo njun zakon razpadel, pa so se začela pojavljati, ko so njuni oboževalci opazili, da Julianne ne nosi več poročnega prstana. "Že nekaj mesecev imata težave," je nekaj dni po novem letu vir blizu zakoncev povedal za People. "Ona je zelo samostojna in svobodnega duha, kar pa je težko za Brooksa in njun zakon," je še dodal.