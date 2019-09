Po smrti 10 dni starega sina: Umrl je na mojih rokah

''Hvala vsem, ki ste izrazili svoje sožalje. Mislim, da smo spregledali najpomembnejšo lekcijo. Moj sin je v svojih 10 dneh na Zemlji storil vse, kar je moral. 'Diplomiral je' in zdaj nadaljuje z opravljanjem svojega dela. Umrl je na mojih rokah in energija, ki sem jo ob tem čutil, me ne bo nikoli zapustila. Kai želi, da se zavedate, da je on zdaj na lepem mestu in da bo nadaljeval z navdihovanjem tistih, katerih luč je ugasnila. Zdaj razumem, zakaj sva s Sorayo dobila takšnega angela. Njegovo energijo bova uporabila pri vzgajanju hčerke Eleven v upanju, da bo postala najboljša oseba, kar je lahko. Rad bi, da veste, da je življenje lepo in da sva se s Sorayo premaknila naprej z nasmeškom na obrazu in malo deklico, ki teka okoli naju in misli, da je že odrasla. Zdaj bi rad izkoristil svojo izpostavljenost, da lahko z vami delim srečo in rast ter ničesar drugega. Hvala vam! Zdaj pa se vsi vrnimo k namenom, ki jih morajo opraviti naše duše,'' je po sinovi smrti napisal Broadus, ki je obenem izjavil, da sta oba s Sorayo nagnjena k spiritualnemu načinu mišljenja in da zato v izgubi sina prepoznavata višji namen.