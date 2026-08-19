Po smrti Hayden Panettiere se je oglasila mama: Zdaj je z bratom

"Hayden je bila neverjetno nadarjena oseba na več področjih, a se morajo mladi ljudje, ki odraščajo vpeti v zabavno industrijo, kjer je veliko izzivov, spopadati z veliko stvarmi, zato ni nič nenavadnega, da uberejo napačne poti. Težko je ostati zvest sebi, žal pa je tudi Hayden izgubila pravo pot. Želim si, da ne bi bilo tako in bi ostala zvesta sebi, saj je imela veliko atributov," je v izjavi za NBC News po smrti hčerke Hayden Panettiere povedala njena odtujena mati Lesley Vogel.

Hayden Panettiere z mamo Lesley Vogel in bratom Jasonom. FOTO: Profimedia

"Mislim, da je zdaj s svojim bratom in sta v miru," je še dodala v telefonskem pogovoru, kjer je omenila pokojnega igralkinega brata Jasona, s katerim je bila zvezdnica v tesnem odnosu in je umrl nenadne smrti. Da si z materjo nista bili najbolj blizu, je 36-letna igralka v preteklosti večkrat javno priznala, o njunem težavnem odnosu pa je pisala tudi v knjigi spominov, ki jo je izdala maja letos. Prav Vogelova je hčerko že od otroštva vozila na avdicije, kot je zapisala, pa je bila na prvi, ko ji je bilo komaj osem mesecev. Mati je bila tista, ki je celotno otroštvo vodila Haydenino kariero, zato je njuna vez bolj kot na odnos med materjo in hčerko spominjala na poslovni odnos med klientko in menedžerko.

Hayden Panettiere je umrla le nekaj dni pred svojim 37. rojstnim dnem. FOTO: Profimedia

"Vse je bilo le posel. Postala sem njena zaupnica, pomočnica, terapevtka in vse drugo, samo njen otrok nisem bila več," je v knjigi zapisala Hayden. Zato se je pri 19 letih odločila zaključiti njun poslovni odnos in želela, da sta znova le mati in hči, Vogelova pa se je odzvala z besedami: "Dolžna si mi."

Njun odnos se je nato dokončno ohladil, ob izidu knjige pa je Lesley v izjavi za Page Six potrdila, da si s hčerko nista blizu in se je po 20 letih odločila, da prekine stike, saj ji je bilo pretežko opazovati, kako hči izbira napačne poti in se uničuje. "Ni starša, ki bi si želel takšnega scenarija. Želimo si, da so naši otroci najboljša verzija sebe in živijo mirno in srečno življenje. Žal nad tem nimamo nadzora. Nihče ne more rešiti nekoga, ki si tega ne želi," je takrat dejala.