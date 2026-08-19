Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Po smrti Hayden Panettiere se je oglasila mama: Zdaj je z bratom

Los Angeles, 19. 08. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Hayden Panettiere in Lesley Vogel

Po smrti igralke Hayden Panettiere se je za NBC News oglasila njena odtujena mati Lesley Vogel, ki je v izjavi pohvalila hčerin talent in za tragični dogodek okrivila njenega partnerja Briana Hickersona. Spomnila se je tudi igralkinega brata, ki je prezgodaj umrl leta 2023, star 28 let.

"Hayden je bila neverjetno nadarjena oseba na več področjih, a se morajo mladi ljudje, ki odraščajo vpeti v zabavno industrijo, kjer je veliko izzivov, spopadati z veliko stvarmi, zato ni nič nenavadnega, da uberejo napačne poti. Težko je ostati zvest sebi, žal pa je tudi Hayden izgubila pravo pot. Želim si, da ne bi bilo tako in bi ostala zvesta sebi, saj je imela veliko atributov," je v izjavi za NBC News po smrti hčerke Hayden Panettiere povedala njena odtujena mati Lesley Vogel.

Hayden Panettiere z mamo Lesley Vogel in bratom Jasonom.
Hayden Panettiere z mamo Lesley Vogel in bratom Jasonom.
FOTO: Profimedia

"Mislim, da je zdaj s svojim bratom in sta v miru," je še dodala v telefonskem pogovoru, kjer je omenila pokojnega igralkinega brata Jasona, s katerim je bila zvezdnica v tesnem odnosu in je umrl nenadne smrti.

Da si z materjo nista bili najbolj blizu, je 36-letna igralka v preteklosti večkrat javno priznala, o njunem težavnem odnosu pa je pisala tudi v knjigi spominov, ki jo je izdala maja letos. Prav Vogelova je hčerko že od otroštva vozila na avdicije, kot je zapisala, pa je bila na prvi, ko ji je bilo komaj osem mesecev. Mati je bila tista, ki je celotno otroštvo vodila Haydenino kariero, zato je njuna vez bolj kot na odnos med materjo in hčerko spominjala na poslovni odnos med klientko in menedžerko.

Hayden Panettiere je umrla le nekaj dni pred svojim 37. rojstnim dnem.
Hayden Panettiere je umrla le nekaj dni pred svojim 37. rojstnim dnem.
FOTO: Profimedia

"Vse je bilo le posel. Postala sem njena zaupnica, pomočnica, terapevtka in vse drugo, samo njen otrok nisem bila več," je v knjigi zapisala Hayden. Zato se je pri 19 letih odločila zaključiti njun poslovni odnos in želela, da sta znova le mati in hči, Vogelova pa se je odzvala z besedami: "Dolžna si mi."

Preberi še Umrla zvezdnica serije Heroji Hayden Panettiere

Njun odnos se je nato dokončno ohladil, ob izidu knjige pa je Lesley v izjavi za Page Six potrdila, da si s hčerko nista blizu in se je po 20 letih odločila, da prekine stike, saj ji je bilo pretežko opazovati, kako hči izbira napačne poti in se uničuje. "Ni starša, ki bi si želel takšnega scenarija. Želimo si, da so naši otroci najboljša verzija sebe in živijo mirno in srečno življenje. Žal nad tem nimamo nadzora. Nihče ne more rešiti nekoga, ki si tega ne želi," je takrat dejala.

Preberi še Za Hayden Panettiere naj bi bil usoden prevelik odmerek mamil

Hayden so našli neodzivno v njenem stanovanju v Južni Karolini, kamor je odpotovala s partnerjem, s katerim sta bila v burnem in nestabilnem razmerju. Kot so poročali ameriški mediji, naj bi bil vzrok smrti prevelik odmerek mamil.

hayden panettiere mati smrt hči igralka odziv

Keith Richards osmič dedek

24ur.com Sestra Sandre Bullock o Randallovi smrti: Imel je najboljšo negovalko
Moskisvet.com Umrla je zvezdnica serije Heroji, imela je komaj 36 let
24ur.com Brat Hayden Panettiere umrl zaradi povečanega srca
Moskisvet.com Umrl je brat znanega igralca
24ur.com Umrla igralka Kirstie Alley
24ur.com Umrla je 65-letna sestra Georgea Clooneyja: Moja junakinja'
24ur.com Umrla Rita Carrey, starejša sestra igralca Jima Carreyja
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Prvi znak, da je poletja konec? Otroški copati niso več prav
Prvi znak, da je poletja konec? Otroški copati niso več prav
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
zadovoljna
Portal
Hči Michaela Jacksona odkrito o najtežjem obdobju: "Bila sem zelo blizu samomoru"
Dnevni horoskop: Ribe so radovedne, kozorogi testirajo meje v ljubezni
Dnevni horoskop: Ribe so radovedne, kozorogi testirajo meje v ljubezni
Capri hlače so nazaj: kako jih nositi v toplih avgustovskih dneh
Capri hlače so nazaj: kako jih nositi v toplih avgustovskih dneh
Strokovnjaki opozarjajo: pri Keglovih vajah vsi delajo isto napako
Strokovnjaki opozarjajo: pri Keglovih vajah vsi delajo isto napako
vizita
Portal
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
moskisvet
Portal
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Umetna inteligenca piše, ljudje le pošiljajo: Kaj sploh še JE delo?
Umetna inteligenca piše, ljudje le pošiljajo: Kaj sploh še JE delo?
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
dominvrt
Portal
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
okusno
Portal
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
voyo
Portal
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897