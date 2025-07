Po smrti igralca Juliana McMahona razkrili vrednost njegovega premoženja

Po smrti igralca Juliana McMahona , ki je bil znan po seriji Čarovnice in nastopu v franšizi Fantastični štirje , so ameriški mediji razkrili vrednost njegovega premoženja. Kot poroča Daily Mail , naj bi zvezdnik leta 2007 z vsako epizodo serije Pod nožem lepote , kjer je igral lepotnega kirurga Christiana Troyja, zaslužil približno 107.000 evrov, leto pozneje pa naj bi se ta številka podvojila.

Julian McMahon je bil najbolj znan po serijah Čarovnice in Pod nožem lepote.

Ker je veljal za uspešnega hollywoodskega igralca, je s projekti, katerih del je bil v letih, ki so sledila, še povečal svoje imetje. Avstralec je leta 2015 prodal hišo v okrožju Hollywood Hills, zanjo pa je iztržil 1,9 milijona evrov, je še poročal Daily Mail .

Novico o njegovi smrti je javnosti pred dnevi sporočila igralčeva soproga Kelly McMahon, ki je v izjavi zapisala, da je zvezdnik po težki bitki z rakom umrl mirno na svojem domu. "Julian je imel rad svoje življenje. Rad je imel svojo družino in prijatelje. Rad je imel svoje delo in oboževalce. Njegova največja želja je bila, da prinaša veselje v čim več življenj," je še dodala in javnost v tem težkem času za družino zaprosila za spoštovanje zasebnosti.

McMahon ima z nekdanjo ženo Brooke Burns, s katero je bil poročen med letoma 1999 in 2001, 25-letno hčer Madison McMahon. Leta 2014 se je poročil s Kelly.