Po smrti Maca Millerja je vedel, da bosta z Ariano Grande razdrla zaroko

Radijec Charlamagne Tha God je v nedavnem intervjuju gostil komika Peta Davidsona . Govorila sta o najrazličnejših temah – od tega, da Pete v naslednjih petih letih želi postati oče, do tega, da so ga v preteklosti povezovali z mnogimi zvezdnicami, med katere spadata tudi igralka Kate Beckinsale in pevka Ariana Grande .

Tako je iskreno spregovoril o svoji kratki zaroki z Ariano. Novica, da sta postala par, je v javnost prišla maja 2018, ravno v času, ko so oboževalci začeli ugibati, ali se je pevka po dveh letih razmerja razšla z raperjem Macom Millerjem. Pete in Ariana sta se nato zaročila junija 2018, Mac pa je septembra istega leta umrl zaradi prevelikega odmerka drog in nedolgo potem sta Davidson in Grandejeva razdrla zaroko.

Pete je v intervjuju dejal, da je Macova smrt odigrala veliko vlogo pri njunem razhodu. "Po tem sem bil precej prepričan, da bo med nama konec," je povedal. "Bilo je res grozno, ne morem si predstavljati, kako je to," je bil iskren in dodal, da je imela Ariana Millerja zelo rada in ji je tako ponudil svojo podporo v času žalovanja.

V nadaljevanju je še povedal, da z Ariano želi ostati v dobrih odnosih in zanikal vsa namigovanja, da sta obudila romanco. "Kaj naj rečem? Rad imam ljubezen, vendar sem s tem zaključil. Potrudil se bom umakniti od tega. Vsega je preveč," je pojasnil. "Od vseh čudovitih žensk, s katerimi sem bil, sem se ogromno naučil in vse so super,"je zaključil.