Tuja scena

Po smrti milijarderja glavni osumljenec postal njegov sin

Madrid, 17. 10. 2025 15.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
R. M.
Sin Isaka Andica, ustanovitelja priljubljene modne verige Mango, je postal glavni osumljenec za očetovo smrt. Iz poročil, o katerih poročajo španski mediji, namreč izhaja, da je razlaga sina Jonathana o poteku dogodkov decembra lani, ko je Isak umrl po padcu s strmega pobočja, neskladna. Ob tem pa se sodni viri sklicujejo tudi na besede partnerice pokojnika, ki trdi, da je bil "odnos med očetom in sinom slab". Družina ob tem vztraja pri Jonathanovi nedolžnosti.

Jonathan Andic je po poročanju španskih medijev, ki jih povzema britanski Guardian, postal glavni osumljenec za smrt svojega očeta Isaka Andica, sicer milijarderja in ustanovitelja modne verige oblačil Mango. S tem se je njegov položaj priče spremenil v osumljenca. Njegova družina ob tem vztraja, da je Jonathan, sicer podpredsednik uprave Manga, nedolžen.

Jonathan Andic je po poročanju medijev postal glavni osumljenec za smrt očeta Isaka.
Jonathan Andic je po poročanju medijev postal glavni osumljenec za smrt očeta Isaka. FOTO: Profimedia

Katalonska policija je primer sprva obravnavala kot nesrečo, zdaj pa so sodni viri za El Pais in La Vanguardia potrdili, da primer obravnavajo kot umor. Iz poročil namreč izhaja, da naj bi bila Jonathanova razlaga dogodkov "neskladna", Isakova tedanja partnerica pa je pričala, da "je bil odnos med očetom in sinom slab"

Neposrednih dokazov o tem, da gre za umor, policija sicer ni našla. V prihodnje bodo preiskavo razširili, pregledali bodo tudi Jonathanov osebni telefon.

Preberi še V gorah umrl milijarder Isak Andic: po strmem pobočju zgrmel v jamo

Ustanovitelj španskega modnega podjetja je decembra lani umrl v gorski nesreči v Collbatóju. Vzrok za smrt je bil padec po strmem pobočju v bližini jam Salnitre, ki pripadajo masivu Montserrat. Na kraju nesreče je bil Andicev sin. Andic je bil sicer najbogatejši človek v Kataloniji in eden najbogatejših ljudi v Španiji: njegovo premoženje je ocenjeno na 4,5 milijarde evrov in se je lani povečalo za 1,8 milijarde evrov.

jonathan andic isak andic mango smrt preiskava
Nightingale
17. 10. 2025 16.32
+1
Poiščite dokumentarec "The staircase" na streaming platformah. Podoben primer...
ODGOVORI
2 1
golobnadob
17. 10. 2025 16.12
+6
Tujino lahko komentiramo, če bi bilo to iz naših krajev, pa ne.
ODGOVORI
9 3
asdfghjklč
17. 10. 2025 16.19
+2
hja ... to je zato, ker drugje po svetu se lahko koljejo, doma se ne smemo, očitno ...
ODGOVORI
3 1
UzivatiJeTreba
17. 10. 2025 16.41
+2
Seveda, saj so lahko komentarji boleči do svojcev in znancev. Pretežko za razumeti?
ODGOVORI
2 0
