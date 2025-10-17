Po smrti milijarderja glavni osumljenec postal njegov sin

Jonathan Andic je po poročanju španskih medijev, ki jih povzema britanski Guardian , postal glavni osumljenec za smrt svojega očeta Isaka Andica , sicer milijarderja in ustanovitelja modne verige oblačil Mango. S tem se je njegov položaj priče spremenil v osumljenca. Njegova družina ob tem vztraja, da je Jonathan, sicer podpredsednik uprave Manga, nedolžen.

Katalonska policija je primer sprva obravnavala kot nesrečo, zdaj pa so sodni viri za El Pais in La Vanguardia potrdili, da primer obravnavajo kot umor. Iz poročil namreč izhaja, da naj bi bila Jonathanova razlaga dogodkov "neskladna", Isakova tedanja partnerica pa je pričala, da "je bil odnos med očetom in sinom slab".

Neposrednih dokazov o tem, da gre za umor, policija sicer ni našla. V prihodnje bodo preiskavo razširili, pregledali bodo tudi Jonathanov osebni telefon.