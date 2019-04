Po smrti sestre znova dela na delu

Louis Tomlinson in sestra.

Britanskega pevca Louisa Tomlinsona je marca doletela tragedija, ko mu je umrla 18-letna sestra Félicité Tomlinson. Dekle se je v svojem stanovanju v Londonu nenadoma zgrudila, z njo je sicer bil znanec, ki je takoj obvestil reševalce, a mladenki žal niso mogli več pomagati. Po vsej verjetnosti je bil usoden srčni napad.

To je bila za zvezdnika že druga velika izguba, pred tremi leti je namreč zaradi raka umrla pevčeva mama, stara je bila le 42 let.

Vse od smrti se stre se pevec oboževalcem in medijem ni več javil. Nato pa je prekinil molk na Twitterju in se zahvalil vsem za lepe besede: "Vsem se želim zahvaliti za vaše lepe besede, ki ste mi jih namenili v zadnjih tednih. Sem nazaj v studiu in snemam material, ki sem ga napisal v zadnjih mesecih. Vsem pošiljam veliko ljubezni."

Pevec drugače prihaja iz zelo velike družine, od sedmih je otrok najstarejši, tako ima poleg umrle sestre še 20-letno sestro Lottie, 14-letni sestri dvojčici Daisy in Pheobe in 4-letnega brataErnestain sestro Doris, ki sta prav tako dvojčka.