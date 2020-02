Po smrti žene: zapustil Hollywood, da je skrbel za otroka

Komik, ki je bil vedno zelo zasebna oseba, je namreč februarja 1991 zaradi raka na dojki izgubil ženo. Čeprav je še nekaj let deloval v igralskih vodah, pa je na koncu vseeno sklenil, da se bo popolnoma posvetil starševstvu, kajti bil je oče hčerki Rachel ter sinu Mitchellu .

Rick Moranis je zaigral v priljubljenih komedijah, kot so Izganjalci duhov, Veliki nasilnež, Mala prodajalna grozot, Draga, pomanjšal sem otroke ter Vesoljska jajca. Kar naenkrat pa je izginil iz Hollywooda.

Zdaj pa je odjeknila novica, da je Disney oživil film Draga, pomanjšal sem otroke oziroma da prihaja nadaljevanje, v katerem bo zaigral tudi Moranis. Tako je po mnogih letih dal tudi kratek intervju, v katerem je razložil, zakaj je izginil iz Hollywooda: "Vzel sem si odmor, ki se je sprevrgel v zelo dolg odmor. Stvari se dogajajo ljudem, in ljudje se prilagodijo, spremenijo kariero, se preselijo v drugo mesto ... To sem pač tudi jaz naredil."

Dejal je še, da je v Hollywoodu delal s čudovitimi in zanimivimi osebami, nato pa je ostal doma z otroki: "Od dela v Hollywoodu sem prešel v to, da sem bil doma z majhnima otrokoma, kar je zelo drugačen življenjski slog. A to mi je bilo zelo pomembno. Nikoli nisem obžaloval tega. Moje življenje je čudovito."