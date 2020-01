Po spletu kroži video, v katerem princ Harry lobira za ženino službo

Pol leta po londonski premieri filma Levji kralj je v medijih in na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek, v katerem se princ Harry pogovarja z generalnim direktorjem podjetja Disney, pri katerem je zaprosil za njeno službo. Meghan naj bi že podpisala z Disneyem, svoj glas pa je dala v zameno za donacijo.

Princ Harry in Meghan Markle FOTO: Profimedia

Kot kaže, sta Princ HarryinMeghan Markleže nekaj mesecev načrtovala, da odstopita od kraljevih dolžnosti. Kraljeva zakonca sta se julija lani udeležila svečane premiere animiranega filma Levji kralj.Zdaj pa je v javnost prišel posnetek, v katerem se 35-letni Harry pogovarja z Bobom Igerjem, generalnim direktorjem produkcijske družbe Walt Disney. Glede na izrečene besede je Harry želel svoji ženi, 38-letni nekdanji igralki Meghan olajšati pot, da bi prišla do službe pri sinhronizaciji.

Princ Harry je na premieri filma Levji kralj generalnemu direktorju produkcijske družbe Walt Disney Bobu Igerju omenil, da Meghan obvlada sinhronizacijo. FOTO: Profimedia

"Ali veste, da (Meghan) sinhronizira," reče Harry v videu, Bob pa mu odvrne: "Oh, a res?" Harry nato nadaljuje: "Ste vedeli to? Videti ste presenečeni." Meghan se je medtem le nekaj metrov stran pogovarjala s slavnima zakoncemaBeyonce in Jay-Zjem. Harry se je nato obrnil proti njej in Bobu navrgel: "Zelo je zainteresirana." Bob pa je na to odvrnil: "Seveda. Z veseljem preizkusimo."

Meghan podpisala z Disneyjem v zameno za donacijo Eden od dnevnih angleških časopisov je te dni poročal, da je Meghan Markle že podpisala pogodbo s podjetjem Disney za sinhronizacijo, in sicer v zameno za donacijo za dobrodelno organizacijo Elephants Without Borders.Po poročanju medijev je svoje deloopravila že pred meseci, še preden se je z možem in sinom odpravila za šest tednov v Kanado, kjer je preživela tudi božič.