Po spletu zakrožil govor Brucea Willisa: Nič me ne more ustaviti

Brucea Willisa so njegovi zvezdniški kolegi leta 2018 'pekli na žaru', na koncu vseh šal, ki jih je prejel na svoj račun, pa je na podij stopil tudi igralec sam in med drugim dejal: "Nič me ne more ustaviti. Napadli so me že teroristi, asteroidi, filmski kritiki, glasbeni kritiki, ločitveni odvetniki, moška plešavost in nič od tega me ni ustavilo, ker sem še vedno jeb*** Bruce Willis."