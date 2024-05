Po spletu zaokrožil posnetek nadzorih kamer Diddyjevega fizičnega napada

Po spletu je zaokrožil posnetek, ki raperju Diddyju in njegovim odvetnikom ne bo prav nič všeč. Tuji mediji so namreč pridobili posnetek nadzornih kamer iz leta 2016, ki prikazuje, kako se je glasbenik, ki se trenutno sooča s številnimi tožbami, fizično spravil na svoje nekdanje dekle Cassie Ventura. 37-letnica je sicer lani novembra vložila tožbo proti svojemu nekdanjemu fantu, v kateri ga je obtožila posilstva oziroma spolne zlorabe, spregovorila pa je tudi o napadih jeze, a je zvezdnik takrat vse obtožbe zanikal.

Diddy očitno le ni tako nedolžen kot ves čas zatrjuje. Ameriški zvezdnik se zadnje čase sooča s številnimi obtožbami svojih nekdanjih deklet ali zaposlenih, v katerih ga obtožujejo raznih spolnih nadlegovanj in nasilja, a vse skupaj ostro zavrača. Zdaj pa je splet preplavil posnetek, ki je močno zamajal raperjeve odločne besede.

Diddy očitno le ni tako nedolžen kot ves čas zatrjuje. FOTO: AP icon-expand

CNN je pridobil posnetek več nadzornih kamer iz marca leta 2016 iz hotela, na katerem sta obtoženec in njegovo nekdanje dekle Cassie Ventura. Posnetek prikazuje pevko, ko s prtljago zapusti hotelsko sobo, le nekaj trenutkov kasneje pa za njo že priteče nasilni zvezdnik. 37-letnico je, zavit zgolj v brisačo, ujel preden je uspela vstopiti v dvigalo. A ni je lepo prosil, naj se vrne v hotelsko sobo. Raper, s pravim imenom Sean Combs, je mlajšo zvezdnico zagrabil za lase in jo silovito vrgel po tleh. Ko je negibna in prestrašena ležala pred dvigalom, jo je še nekajkrat brcnil, nato pa pobral njene stvari in jo za kapuco odvlekel po hodniku do sobe. Vmes jo za nekaj časa pustil, medtem ko je dekle poskušalo vstati, pa se je vrnil. Ponovno jo je udaril, kasneje pa je začel vanjo metati še stvari, ki so bile na hodniku.

Diddy in Cassie sta bila skupaj 10 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot poročajo tuji mediji, naj bi Diddy v sobi zaspal, ker naj bi bil pijan, Ventura pa je priložnost izkoristila za pobeg, a se je zvezdnik prehitro zbudil in ji sledil ter ji z neprimernim obnašanjem pokazal, da se z njenim odhodom nikakor ne strinja. Incident naj bi se zgodil 5. marca 2016 v hotelu InterContinental v Century Cityju v Los Angelesu, ki naj bi bil danes že zaprt. Cassie naj bi se sicer po incidentu vrnila k svojemu takratnemu fantu, saj je ob odhodu spoznala, da se je znašla v težavah. "Ko je spoznala, da bo njen beg povzročil, da bo Combs še bolj jezen nanjo, se je ustrašila in tako obtičala v začaranem krogu zlorabe. Vrnila se je v hotel z namenom, da se opraviči za beg," so dejali njeni odvetniki. Hotelsko osebje naj bi jo ob vrniti pozvalo, naj se vrne domov, kar nakazuje na to, da so napad zvezdnika videli po nadzornih kamerah. Po poročanju tujih medijev naj bi kasneje Combs hotelu plačal 50.000 dolarjev za odkup posnetkov.

Mlada igralka, ki je imela takrat okoli 29 let, je o zvezdnikovih fizičnih napadih spregovorila v tožbi. Lani novembra jo je vložila tik pred iztekom newyorškega zakona, ki je določal, da lahko žrtve do 23. novembra ponovno prijavijo svoje napadalce. Poleg nasilja ga je v tožbi obtožila tudi zlorabe, omamljanja in siljenja v spolne odnose z drugimi, obenem pa je priznala, da je v zvezi z glasbenim producentom, ki sta jo začela leta 2007, pristala zgolj iz strahu pred maščevanjem. Diddy je bil nekaj časa namreč njen šef, saj je podpisala pogodbo z njegovo agencijo.

Tožba je bila sicer poravnana, a kot kaže še nima svojega epiloga, saj objavljen posnetek nikakor ni voda na mlin zvezdniku. Kot je ob poravnavi tožbe povedal Combsov odvetnik, to nikakor ne pomeni, da je zvezdnik svoja dejanja priznal. "Combsova odločitev, da poravna tožbo, nikakor ne spodkopava njegovega odločnega zanikanja tožb. Vesel je, da sta dosegla medsebojno poravnavo in gospe Ventura želi vse najboljše," je bilo takrat zapisano, več o podrobnostih poravnave pa ni razkrito.