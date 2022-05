Gledališče obsodilo golo fotografijo Jesseja Williamsa

"Gledališče Second Stage se je trudilo zagotoviti varnost na predstavi Take Me Out, zato je ustvarilo prostor, kjer ni dovoljeno uporabljati telefonov, ki morajo biti med predstavo v zaklenjenih ovitkih. Šokirani smo, ker je bilo to pravilo prekršeno in je prišel na dan neavtoriziran posnetek našega igralskega podjetja. Velika nesreča je, da se je en član občinstva odločil, da ne bo spoštoval predstave, drugih članov občinstva in najpomembneje: igralsko zasedbo," je v izjavi za javnost zapisalo broadwaysko gledališče, potem ko so po spletu zaokrožile fotografije golega Jesseja Williamsa, ki so nastale na predstavi Take Me Out, v kateri se je zvezdnik Talentov v belem razgalil.