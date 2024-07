Po spletu zakrožila zadnja fotografija pokojne Shelley Duvall

"Videla sem novice o Shelley Duvall. V redu sem. Shelley je imela zadnje mesece težave z zdravjem in pogosto sem jo obiskovala. Vedno bom hvaležna za spomine, ki sem jih ustvarila z njo, in da sem ji lahko nudila tolažbo in družbo," je na omrežju X zapisala igralkina oboževalka in prijateljica Sarah.