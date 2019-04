Streljanje po spominski slovesnosti, eden umrl, trije ranjeni

Losangeleška policija je po spominski slovesnosti za ubitim raperjem Nipseyjem Hussleom v centru Staples v Los Angelesu javila, da je pred dvorano prišlo do streljanja, v katerem je ena oseba umrla, tri pa so ranjene. Pozvala je h "končanju tega nesmiselnega nasilja".

Po spominski slovesnosti za pokojnega raperja Nipseyja Husslea je prišlo do usodnega streljanja. FOTO: AP

"Sredi procesije je prišlo do steljanja med 103 in Glavno ulico. Žrtve so trije temnopolti moški in ena temnopolta ženska, stari med 30 in 50 let. Ena oseba je tragično preminula. Osumljenci so streljali iz sivega hyundaija. Ustaviti moramo to nesmiselno nasilje," je o tragičnem dogodku tvitnil šef losangeleške policije Michel Moore.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Do streljanja je, kot rečeno, prišlo po spominski slovesnosti za raperja Nipseya Husslea v centru Staples, pred dvorano pa je bila velika gneča ljudi. Policija zdaj išče osumljence, ki so se odpeljali v sivem avtu. Arena ima sicer kapaciteto 21 tisoč ljudi, ki je bila do zadnjega kotička napolnjena z glasbenimi kolegi, oboževalci, ki so vstopinice dobili brezplačno prek spleta.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

O tragično preminulem raperju, ki so ga pred dnevi ustrelili pred trgovino z oblekami Marathon, pa so med slovesnostjo odmevale tudi besede nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame. "Nikoli nisem srečal Nipseyja, a sem slišal za njegovo glasbo preko hčera, po njegovi smrti pa sem se poučil več o njegovem delu za skupnost," so citirali pismo, ki ga je o njem napisal Obama. Hussleu so se poklonili številni NBA zvezdniki, ter glasbeni kolegi kot so Beyoncéin Jay-Z, Usher ter raperjaMaster PinBig Sean.