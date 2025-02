Nekdanja zaročenka Liama Payna: Zaradi drog je postal neprepoznaven

Smrt pevca Liama Payna je pred meseci močno pretresla glasbeni prostor. Zdaj pa je o preminulem zvezdniku spregovorila tudi njegova nekdanja zaročenka Maya Henry, ki jo na zvezo ne vežejo lepi spomini. Priznala je, da jo je skozi leta velikokrat prizadel in da je težo njunih težav spoznala šele po razhodu. Njene izjave pa se močno razlikujejo od tistih, ki jih je pred časom o članu One Direction povedalo njegovo dekle, s katerim je bil pevec skupaj do svoje smrti.

Skoraj štiri mesece po tragični smrti pevca skupine One Direction Liama Payna je spregovorila njegova nekdanja zaročenka Maya Henry in prekinila molk o njunem razmerju. 25-letna Maya je med letoma 2018 in 2022 hodila z Liamom, s katerim sta se večkrat razšla. Par naj bi celo razmišljal o poroki, preden sta se razšla. Zdaj pa je Maya v novi izjavi za Rolling Stone razkrila, kako se je njuna romanca odvijala in kaj se je zgodilo, da sta odšla vsak svojo pot. "Čeprav sem ga močno ljubila, je počel stvari, ki so me prizadele na načine, ki jih nikoli ne bom popolnoma razumela, in še naprej me je prizadeval leta po tem, ko sva se razšla," je povedala za publikacijo in dodala: "Zaradi drog je postal neprepoznaven, tako drugačen od svojega treznega jaza."

Liam in Maya sta bila v zvezi štiri leta, a zvezdnik se z njunim razhodom očitno ni sprijaznil. FOTO: Profimedia icon-expand

"Nenehno sem upala, da bo vsak incident zanj opozorilo, da poišče pomoč, a nikoli ni bilo. Poskušala sem mu stati ob strani. Tako zelo sem ga imela rada, da sem se prepričala, da lahko stvari popravim." Čeprav sta bila močno zavzeta za srečo drug drugega, nista mogla popraviti svojih težav. "Na začetku so naju ločile droge in zasvojenosti," je pojasnila in dodala, da vsak, ki je bil z odvisnikom, razume, kako težko je. Dejala je, da mu je poskušala stati ob strani, vendar priznala, da je zmotno verjela, da lahko popravi stvari. Po njenem lastnem priznanju je to pogosto pomenilo, da je ignorirala vsak opozorilni znak in se postavila v nevarne situacije. Toda kljub njenim prizadevanjem to ni bilo dovolj in par se je odločil prekiniti razmerje, a tudi to ni šlo brez hudih davkov. Maja, ki se je ob razhodu počutila prazno, se je spomnila, kako težko je sprejela njun razhod, še posebej, ko je spoznala obseg tega, kar je prestala. "Ljubezen, ki sem jo dajala, žrtvovanja, ki sem jih naredila, niso bila dovolj, ker nikoli ne bi mogla biti," je dodala in priznala: "Nisem imela samo strtega srca; počutila sem se opeharjeno, kot bi se toliko žensk na mojem položaju. Toda kar vem, je naslednje: ni šlo zame ali za karkoli, kar sem storila. Šlo je za borbe, na katere nisem mogla vplivati. In na koncu sem se morala odločiti. Morala sem oditi, ne glede na to, kako zelo je bolelo, ker je ostati v njegovem svetu pomenilo izgubiti sebe."

Maya Henry FOTO: Profimedia icon-expand

Liam je umrl po padcu s hotelskega balkona oktobra 2024, pri čemer pevec v letih pred smrtjo ni skrival, da se bori z uživanjem alkohola in drog. Pravzaprav si je celo prizadeval razbiti tabu okoli tega vprašanja, ko je razkril, da se je leta 2023 udeležil 100-dnevne rehabilitacije, kar je pokazalo njegovo jasno zavezanost boju proti svoji odvisnosti.