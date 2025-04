Po streljanju na pisateljico njen mož presenetil z bizarnim komentarjem

Basist skupine Weezer Scott Shriner je streljanje policije na njegovo ženo, pisateljico Jillian Lauren , izkoristil za bizarno promocijsko kampanjo. Ko so ga novinarji med sprehodom z njegovimi štirimi psi vprašali, kako je žena, je za New York Post dejal: "Dobro je, hvala za vprašanje. Se vidimo na Coachelli!"

Policija je Lauren ustrelila v torek, ko so po ulicah Los Angelesa iskali tri osumljence, ki naj bi pobegnili s kraja prometne nesreče. Lauren se je v zadevo vpletla, ko se je eden od domnevnih osumljencev znašel na ulici, kjer pisateljica živi s svojim možem. Zvezdnica je oborožena stopila iz hiše, pištole po prošnjah policije ni spustila in jo je usmerila v policiste, zato so jo ustrelili v ramo. Po približno pol ure se je predala policiji. Policija jo je skupaj z varuško priprla, Lauren pa so obtožili poskusa umora.