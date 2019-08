Po strelskih napadih preklicali izid filma Lov

Pri Universal Pictures so preklicali izid kontroverznega satiričnega filma Lov, ki bi luč sveta moral ugledati 27. septembra. Odločitev so sprejeli po nedavnih strelskih napadih, ki so se zgodili v Teksasu in Ohiu.

Tiskovni predstavnik Universala je povedal, da so že ustavili marketinško kampanjo za film in se po tehtnem premisleku odločili, da prekličejo izid filma. Dejal je, da ustvarjalcem filma stojijo ob strani in bodo nadaljevali z ustvarjanjem filmov, pri katerih bodo še naprej sodelovali z drznimi in vizionarskimi ustvarjalci – takimi, ki so sodelovali tudi pri tem satiričnem trilerju. Poudaril pa je, da razumejo, da zdaj ni primeren čas izdajo tega filma.

Še vedno pa torej obstaja možnost, da bodo film kljub temu predvajan, vendar kasneje.

V napovedniku je predstavljena kruta zgodba

Nihče sicer ne ve natanko, o čem točno film govori, vendar je iz napovednika vidno, da je v ospredju skupina Američanov, ki so jih ugrabili in postavili v podeželsko območje. Tam jih nato preganjajo bogataši, ki so plačali za najbolj nevarno igro – vse morejo pobiti, za to nalogo pa imajo na voljo več vrst orožja, med njimi tudi puške.