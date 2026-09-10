Po Taylor Swift poimenovali nov rod rastlinojedih žuželk

Nov rod žuželk so poimenovali Swiftiephylus, kar spominja na ime oboževalcev Taylor Swift , Swiftiejev (angleško Swifties). Po pevki in njenih albumih pa so poimenovali štiri vrste v tem rodu. Z latinskimi različicami so jih poimenovali Swiftiephylus taylorae po njenem priimku, Swiftiephylus amator po albumu Lover , Swiftiephylus intrepidus po albumu Fearless ter Swiftiephylus poetorum po albumu The Tortured Poets Department .

Po navedbah univerze žuželke sodijo v družino travniških stenic. Soavtorica znanstvenega članka, ki je bil objavljen v reviji Insect Systematics and Evolution, doktorska študentka Sarah Schroeder, upa, da bo poimenovanje pritegnilo več pozornosti k ohranjanju žuželk, so sporočili z univerze. Schroeder je dejala, da se ji je zdelo naravno, da je kot njena dolgoletna oboževalka glasbenico počastila na ta način, hkrati pa je želela opozoriti na raznolikost nove vrste žuželk.

Kot razlog za poimenovanje je navedla tudi videz žuželk. Na svetlih telesih imajo namreč rdeče-oranžne strukture, ki spominjajo na cvetove rastlin roda Allocasuarina, ki je endemičen v Avstraliji in s katerim so žuželke tesno povezane. "Ikoničen videz Taylor Swift so njeni svetli lasje in rdeče ustnice. Te žuželke so bledo rumene z rdečimi poudarki po celem telesu," je pojasnila raziskovalka in dodala, da jih v članku imenuje "blondinke".

Žuželke so sicer odkrili že med letoma 1995 in 2004 v okviru projekta o biotski raznovrstnosti, ki so ga izvajali ameriški in avstralski raziskovalci. Takrat so zbrali 50.000 primerkov, ki so jih morali razvrstiti, pregledati in identificirati.