Po Taylor Swift poimenovali nov rod rastlinojedih žuželk

Nov rod žuželk so poimenovali Swiftiephylus, kar spominja na ime oboževalcev Taylor Swift, Swiftiejev (angleško Swifties). Po pevki in njenih albumih pa so poimenovali štiri vrste v tem rodu. Z latinskimi različicami so jih poimenovali Swiftiephylus taylorae po njenem priimku, Swiftiephylus amator po albumu Lover, Swiftiephylus intrepidus po albumu Fearless ter Swiftiephylus poetorum po albumu The Tortured Poets Department.
Po navedbah univerze žuželke sodijo v družino travniških stenic. Soavtorica znanstvenega članka, ki je bil objavljen v reviji Insect Systematics and Evolution, doktorska študentka Sarah Schroeder, upa, da bo poimenovanje pritegnilo več pozornosti k ohranjanju žuželk, so sporočili z univerze. Schroeder je dejala, da se ji je zdelo naravno, da je kot njena dolgoletna oboževalka glasbenico počastila na ta način, hkrati pa je želela opozoriti na raznolikost nove vrste žuželk.
Kot razlog za poimenovanje je navedla tudi videz žuželk. Na svetlih telesih imajo namreč rdeče-oranžne strukture, ki spominjajo na cvetove rastlin roda Allocasuarina, ki je endemičen v Avstraliji in s katerim so žuželke tesno povezane. "Ikoničen videz Taylor Swift so njeni svetli lasje in rdeče ustnice. Te žuželke so bledo rumene z rdečimi poudarki po celem telesu," je pojasnila raziskovalka in dodala, da jih v članku imenuje "blondinke".
Žuželke so sicer odkrili že med letoma 1995 in 2004 v okviru projekta o biotski raznovrstnosti, ki so ga izvajali ameriški in avstralski raziskovalci. Takrat so zbrali 50.000 primerkov, ki so jih morali razvrstiti, pregledati in identificirati.
Taksonomsko poimenovanje je znanstveni sistem, ki ga je v 18. stoletju utemeljil Carl Linnaeus. Uporablja binarno nomenklaturo, kjer vsaka vrsta dobi edinstveno ime iz dveh delov: prvi del označuje rod, drugi pa vrsto. Ta sistem raziskovalcem omogoča, da organizme razvrstijo v hierarhične skupine, kot so družina, rod in vrsta, kar zagotavlja univerzalno sporazumevanje med znanstveniki po vsem svetu ne glede na jezik.
Travniške stenice (latinsko Miridae) so največja družina v redu polkrilcev. Gre za izjemno raznoliko skupino žuželk, ki jih najdemo po vsem svetu. Večina vrst se prehranjuje s sokovi rastlin, nekatere pa so plenilske in lovijo manjše žuželke, kot so listne uši. Zaradi svoje prehranjevalne navade imajo pomembno vlogo v ekosistemih, saj lahko vplivajo na zdravje rastlin, v kmetijstvu pa jih včasih obravnavajo kot škodljivce.
Pojem endemizem označuje organizme, ki so naravno razširjeni le na določenem, omejenem geografskem območju. To pomeni, da vrste ni mogoče najti nikjer drugje na svetu v naravnem okolju. Endemične vrste se pogosto razvijejo na izoliranih območjih, kot so otoki ali gorske verige, kjer so se zaradi geografske pregrade prilagodile specifičnim lokalnim razmeram, zaradi česar so pogosto bolj ranljive za izumrtje ob spremembah okolja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.