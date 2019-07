Igralca po tednu dni iskanja našli mrtvega

Izginotje priljubljenega ameriškega televizijskega igralca Charlesa Levina je policiji prijavil njegov sin, kajti oče se več dni ni oglašal na telefon. Igralec, ki je bil znan po manjših vlogah v serijah, kot so Zlata dekleta, Seinfeld, NYPD Blue, Alice, Law & Order, Murphy Brown ter filmih, kot staAnnie Hall in Zlati otrok, je bil star 70 let, po pisanju tujih medijev pa je bil ravno sredi selitve.