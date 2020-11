Po tem, ko je bivši Demi Lovato jokal na plaži, spet zaljubljen

Igralec je ponovno zaljubljen in kot kaže, njegovo srce greje nova glasbenica. Max Ehrich, bivši zaročenec Demi Lovato, ljubi 21-letno pevko Mariah Angeliq. Zvezdnika so paparaci ujeli na plaži, kjer sta fotografirala eden drugega in poskušala narediti čim bolj zaljubljen selfi.

icon-expand Max Ehrich in Mariah Angeliq FOTO: Profimedia Bivši zaročenec pevke Demi Lovato igralec Max Ehrich je ljubezni dal novo priložnost. Čeprav je bil po razhodu z Demi tako razočaran, da se je celo odpravil na plažo, kjer sta se zaročila in tam jokal, je Max spet zaljubljen. Tokrat je njegovo srce ukradla 21-letna pevka Mariah Angeliq. Paparaci so ju ujeli na plaži, kjer sta se zabavala med fotografiranjem eden drugega. PREBERI ŠE Nekdanji partner Demi Lovato objokan na mestu, kjer je pevko zaprosil Fotografije so prišle v javnost le nekaj dni po tem, ko se je Demi o svojem razhodu z Maxom javno pošalila na podelitvi nagradPeople's Choice Awards. "Na enkrat sem pogledala sedem sezon serije Ljubke lažnivke, se od-zaročila, nato šla v puščavo iskati vesoljce," je v šali povedala Demi in s tem dala vedeti, da je bila med epidemijo zelo zasedena. Demi in Max sta se zaročila med prvim valom epidemije, ko sta bila nenehno skupaj. Takrat je Demi tudi povedala, da sta se v tem času spoznala do potankosti. A dva meseca po zaroki je odjeknila vest, da sta zaroko prekinila. Kasneje je Max izjavil, da je za prekinitev zaroke izvedel v medijih, Demi pa ga je obtožila laganja. Kaj se je zares zgodilo, še vedno ni jasno, jasno pa je, da sta oba našla novo zabavo za krajšanje časa: Demi glasbo, Max pa Mariah. icon-expand Zaljubljenca sta fotografirala eden drugega in se nista zmenila za svet okoli njiju. FOTO: Profimedia icon-expand