Po Tori Spelling tudi Dean McDermott opažen brez poročnega prstana

Deana McDermotta so v teh dneh opazili na ulicah Los Angelesa, kamor se je odpravil po opravkih. Fotografi so ga ujeli oblečenega v črno majico s kratkimi rokavi, spodnji del trenirke sive barve, na glavi je imel belo kapo s šiltom, obute pa sive superge, manjkal je le poročni prstan na levem prstancu.

54-letnik poročni prstan odložil je le nekaj tednov po tem, ko so fotografi ujeli Tori , ki je besna izstopila iz odvetniške pisarne. 48-letna zvezdnica nekdaj popularne serije Beverly Hills 90210 , je v rokah nosila beležko, na kateri pa so vidno izstopale besede 'skrbništvo', 'podpora' in 'premoženje'.

A le dan pozneje se je par skupaj s svojimi petimi otroki odpravil na družinski izlet v zabaviščni park Disneyland. Tori se je pred dnevi pojavila v pogovorni oddaji The Wendy Williams Show , kjer ji je voditeljica oddaje Whitney Cummings zastavila vprašanje o razhodu z možem, a se mu je igralka izmaknila z besedami: "Kaj? Saj veš, da na to ne bom odgovorila."

Reševanje zakona med Tori in Deanom po njegovi aferi, so lahko gledalci opazovali v resničnostnem šovu True Tori, ki je doživela nadaljevanje v dveh sezonah. Par se je takrat odločil, da ostane skupaj. McDermott je septembra dejal, da ne razume fascinacije javnosti nad njegovim zakonom. "Čudno je, da ljudje morajo vedeti, kaj se dogaja s Tori in Deanom. Ona ne nosi poročnega prstana. Zakaj morajo ljudje to vedeti? Kako bo to vplivalo na njihov dan?" se je spraševal.