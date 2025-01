Po tragediji v Črni gori odpovedani koncerti, glasbeniki žalujejo

Črno goro je pretresel morilski pohod 45-letnika, ki je v strelskem pohodu blizu Cetinja ubil 12 ljudi, vključno z dvema otrokoma, življenje štirih pa je še vedno v rokah zdravnikov. Zaradi tragedije so razglasili tri dni žalovanja in odpovedali številne koncerte. Na družbenih omrežjih so tragični dogodek obsodili tudi številni glasbeniki, med njimi Jelena Rozga, Severina, Breskvica in Dino Merlin .

Jelena Rozga je odpovedala koncert v Tivatu in svojcem žrtev izrazila sožalje. V objavi na družbenem omrežju je zapisala: "Zaradi tragedije v Cetinju je odpovedan koncert v Tivatu. Sožalje družinam žrtev."

Dino Merlin, Adi Šoše in Jack Lupino bi morali nastopiti v Budvi, njihovi koncerti pa so bili prestavljeni. Ob obzidju starega mestnega jedra jih je pričakalo na tisoče obiskovalcev, na oder pa je stopila le organizatorka dogodka, ki je sporočila, da so koncerti odpovedani. Na družbenem omrežju se je pozneje oglasil Merlin, ki je zapisal: "Globoko sem pretresen zaradi te strašne tragedije na Cetinju. Moje srce je zlomljeno. Žalostno in prazno je, do koder seže pogled. Misli so pri žrtvah. Iskreno sožalje družinam žrtev. Bog, daj nam še en dan."