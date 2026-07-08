Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Po treh letih sodne agonije Severina oproščena obtožb

Zagreb, 08. 07. 2026 10.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Severina

Hrvaška estradnica Severina Vučković je bila oproščena obtožb zaradi vsiljivega vedenja do ravnateljice osnovne šole Ljiljane Klinger in nekdanje direktorice Klinike za zaščito otrok Gordane Buljan Flander, je odločilo Občinsko kazensko sodišče v Zagrebu. Kljub pevkinemu veselju pa sodba še ni pravnomočna.

Pevka Severina je po skoraj treh letih sodnega postopka vendarle dočakala pomembno sodno odločitev. Kot poročajo tuji mediji, jo je občinsko kazensko sodišče v Zagrebu na prvi stopnji oprostilo obtožb zaradi domnevnega nadlegovanja ravnateljice osnovne šole Ljiljane Klinger in nekdanje direktorice Poliklinike za zaščito otrok Gordane Buljan Flander.

Sodba kljub temu še ni pravnomočna, saj ima tožilstvo možnost pritožbe.

Severina
Severina
FOTO: Bobo

Postopek je proti pevki sprožilo državno tožilstvo zaradi številnih sporočil, ki jih je pošiljala ravnateljici osnovne šole in nekdanji direktorici Poliklinike za zaščito otrok. Po navedbah hrvaških medijev naj bi jima poslala več kot 150 sporočil, povezanih z dolgoletnim sporom glede skrbništva nad sinom. Obe sta na sodišču izjavili, da sta se zaradi vsebine sporočil počutili vznemirjeno. 52-letna pevka naj bi jima v sporočilih med drugim napisala tudi: "Se zavedaš, da te bom preganjala do konca življenja zaradi vsega hudega, kar si mi storila? (...) Sedela boš in se tresla, tako kot sem se jaz tresla, ko si grdo ravnala z mojim otrokom", poroča hrvaški portal Večernji.hr.

Tožilstvo je za Severino predlagalo pogojno zaporno kazen v trajanju desetih mesecev. Sodišče pa je presodilo, da očitana dejanja ne predstavljajo kaznivega dejanja, ki bi se preganjalo po uradni dolžnosti, temveč bi lahko bila predmet zasebne tožbe. Zato je pevko oprostilo obtožb.

Preberi še Nov preobrat na sodišču: Severinin sin bo odslej živel z njo

Na sojenju je Severina zanikala krivdo in ni odgovarjala na vprašanja tožilstva, ves čas naj bi ponavljala, da ni storila nobenega kaznivega dejanja. S tem pa zgodba še ni zaključena. Državno tožilstvo se lahko na sodbo pritoži, potem ko prejme njeno pisno obrazložitev. Če bo oprostilna sodba potrjena tudi na višji stopnji, pa bo sodni postopek dokončno zaključen.

severina sodišče sodba oproščena

Jada Pinkett Smith in Will Smith naj bi ponovno živela skupaj

24ur.com Začelo se je sojenje Severini: Ne počutim se krive
24ur.com Za poskus uboja na Jesenicah 43-letniku sedem let zapora
24ur.com Nekdanji ministrici 2700 evrov odškodnine zaradi zapisov o preprodaji drog
24ur.com Sodišče: Spirit mora Siju izplačati zamrznjeno državno pomoč
24ur.com Sojenje za smrt dečka v avtu: narok odpadel, ker niso privedli obtoženega
24ur.com Bivši rektor obsojen zaradi spolnega nadlegovanja, kazen tudi univerzi
Priporoča
  • robot
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • sup
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Lahko klimatska naprava škoduje nosečnici ali dojenčku?
Lahko klimatska naprava škoduje nosečnici ali dojenčku?
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
zadovoljna
Portal
Po razhodu s hrvaško estradnico ujet v družbi nove lepotice
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Moški v Ljubljani navdušil v hlačah z živalskim vzorcem
Moški v Ljubljani navdušil v hlačah z živalskim vzorcem
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
vizita
Portal
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Mislite, da je debelost stvar discipline? Strokovnjaki pravijo drugače
Mislite, da je debelost stvar discipline? Strokovnjaki pravijo drugače
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
cekin
Portal
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
moskisvet
Portal
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel
Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel
Nihče je ni gledal v oči: Zvezdnica v Parizu pritegnila vse poglede
Nihče je ni gledal v oči: Zvezdnica v Parizu pritegnila vse poglede
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
okusno
Portal
Brez krompirja, skute in jajc: Sladki cmoki s presenetljivo sestavino
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763