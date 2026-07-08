Po treh letih sodne agonije Severina oproščena obtožb

Pevka Severina je po skoraj treh letih sodnega postopka vendarle dočakala pomembno sodno odločitev. Kot poročajo tuji mediji, jo je občinsko kazensko sodišče v Zagrebu na prvi stopnji oprostilo obtožb zaradi domnevnega nadlegovanja ravnateljice osnovne šole Ljiljane Klinger in nekdanje direktorice Poliklinike za zaščito otrok Gordane Buljan Flander .

Postopek je proti pevki sprožilo državno tožilstvo zaradi številnih sporočil, ki jih je pošiljala ravnateljici osnovne šole in nekdanji direktorici Poliklinike za zaščito otrok. Po navedbah hrvaških medijev naj bi jima poslala več kot 150 sporočil, povezanih z dolgoletnim sporom glede skrbništva nad sinom. Obe sta na sodišču izjavili, da sta se zaradi vsebine sporočil počutili vznemirjeno. 52-letna pevka naj bi jima v sporočilih med drugim napisala tudi: "Se zavedaš, da te bom preganjala do konca življenja zaradi vsega hudega, kar si mi storila? (...) Sedela boš in se tresla, tako kot sem se jaz tresla, ko si grdo ravnala z mojim otrokom", poroča hrvaški portal Večernji.hr.

Tožilstvo je za Severino predlagalo pogojno zaporno kazen v trajanju desetih mesecev. Sodišče pa je presodilo, da očitana dejanja ne predstavljajo kaznivega dejanja, ki bi se preganjalo po uradni dolžnosti, temveč bi lahko bila predmet zasebne tožbe. Zato je pevko oprostilo obtožb.