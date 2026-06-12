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Tuja scena

Po treh letih v komi je umrla tajska princesa Bajrakitiyabha

Bangkok, 12. 06. 2026 07.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
princesa Bajrakitiyabha

Umrla je tajska princesa Bajrakitiyabha, bolj znana kot princesa Bha. 47-letnica je bila po padcu med tem, ko je trenirala pse, decembra 2022 hospitalizirana. Naslednja tri leta je bila v komi. Novico o njeni smrti je javnosti sporočila kraljeva družina.

Po treh letih kome je umrla tajska princesa Bajrakitiyabha Mahidol, najstarejša hči kralja Mahe Vajiralongkorna. Stara je bila 47 let. Kot je v sporočilu za javnost sporočila kraljeva družina, je umrla v bolnišnici v Bangkoku. Princesa Bha je bila odvetnica in globalni javnosti najbolj znana predstavnica tajske kraljeve družine, ki se je borila za pravice žensk v zaporih.

Tajska žaluje za princeso Bajrakitiyabho.
Tajska žaluje za princeso Bajrakitiyabho.
FOTO: Profimedia

Tajska kraljeva družina je vse od princesine hospitalizacije decembra 2022 z javnostjo le redko delila podrobnosti o njenem stanju. Avgusta lani so razkrili, da se Bha bori z okužbo. "Princesina zdravniška ekipa je v njenem krvnem obtoku odkrila hudo okužbo, zato so ji predpisali antibiotike in zdravila, ki stimulirajo krvni tlak, s pomočjo katerih ohranjajo normalne ravni. Njena pljuča in ledvice delujejo s pomočjo medicinskih naprav," so takrat zapisali v sporočilu za javnost. Maja so sporočili, da je princesa v nestabilnem stanju, njen krvni sladkor je bil zelo nizek, srčni utrip je bil nereden, kri pa se ni normalno strjevala.

Princesa je bila hči kralja in njegove takratne žene, princese Soamsawali. Rodila se je 7. decembra 1978. Na Tajskem je študirala pravo, magistrirala pa je na priznani univerzi Cornell v ZDA, kjer je pozneje tudi doktorirala. Nekaj časa je sodelovala z Združenimi narodi, potem pa se je vrnila v domovino, kjer je postala tožilka. Med letoma 2012 in 2014 je bila tajska ambasadorka v Avstriji.

Princesa Bajrakitiyabha je bila pravnica in se je zavzemala za pravice žensk v zaporih.
Princesa Bajrakitiyabha je bila pravnica in se je zavzemala za pravice žensk v zaporih.
FOTO: Profimedia

Zaradi njene smrti je prihodnost tajske kraljeve družine negotova, saj kralj uradno ni imenoval svojega naslednika. Kot domneva javnost, naj bi njegov naslednik postal 21-letni sin princ Dipangkorn Rasmijoti, saj imajo sinovi prednost pred hčerami. Kljub temu, da Tajska še nikoli ni imela kraljice, je javnost ves čas domnevala, da bo to postala Bajrakitiyabha, saj je Tajska leta 1974 sprejela amandma, ki to omogoča, poroča BBC.

Kralj ima z drugo ženo še štiri sinove, a so jih razdedinili leta 1996 in živijo z materjo v ZDA. Njihova sestra, 39-letna princesa Sirivannavari Nariratana, se je vrnila na Tajsko in je obdržala kraljevi naziv.

Razlagalnik

Tajski kralj ima v državi izjemno pomemben položaj, saj je poleg vloge vodje države tudi zaščitnik budizma in simbol narodne enotnosti. Čeprav je Tajska ustavna monarhija, ima kralj v družbi velik ugled in vpliv, njegovo dostojanstvo pa je strogo zaščiteno z zakonodajo o žalitvi kraljevega veličanstva, znano kot zakon lèse-majesté, ki prepoveduje kakršno koli kritiziranje ali obrekovanje monarhije.

Nasledstvena linija na Tajskem je urejena z zakonom o nasledstvu, ki daje prednost moškim potomcem. Čeprav je bila ustava leta 1974 spremenjena tako, da omogoča imenovanje ženske na prestol, če kralj tako odloči, je tradicija še vedno močno naklonjena moškim naslednikom. Ker kralj Maha Vajiralongkorn uradno še ni imenoval naslednika, je vprašanje prestola predmet številnih špekulacij, saj se mora nasledstvo odvijati v skladu z družinskimi pravili in kraljevimi željami.

Univerza Cornell, ki se nahaja v Ithaci v zvezni državi New York, je ena najprestižnejših raziskovalnih univerz na svetu in članica t. i. Ivy League. Znana je po svoji akademski odličnosti na področjih prava, inženirstva in kmetijstva. Dejstvo, da je princesa Bajrakitiyabha tam pridobila doktorat, odraža visoko raven izobrazbe, ki jo pridobivajo člani tajske kraljeve družine, ter njihovo usmerjenost k mednarodnemu povezovanju in pridobivanju strokovnih znanj na zahodnih izobraževalnih ustanovah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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