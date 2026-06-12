Po treh letih v komi je umrla tajska princesa Bajrakitiyabha

Po treh letih kome je umrla tajska princesa Bajrakitiyabha Mahidol , najstarejša hči kralja Mahe Vajiralongkorna . Stara je bila 47 let. Kot je v sporočilu za javnost sporočila kraljeva družina, je umrla v bolnišnici v Bangkoku. Princesa Bha je bila odvetnica in globalni javnosti najbolj znana predstavnica tajske kraljeve družine, ki se je borila za pravice žensk v zaporih.

Tajska kraljeva družina je vse od princesine hospitalizacije decembra 2022 z javnostjo le redko delila podrobnosti o njenem stanju. Avgusta lani so razkrili, da se Bha bori z okužbo. "Princesina zdravniška ekipa je v njenem krvnem obtoku odkrila hudo okužbo, zato so ji predpisali antibiotike in zdravila, ki stimulirajo krvni tlak, s pomočjo katerih ohranjajo normalne ravni. Njena pljuča in ledvice delujejo s pomočjo medicinskih naprav," so takrat zapisali v sporočilu za javnost. Maja so sporočili, da je princesa v nestabilnem stanju, njen krvni sladkor je bil zelo nizek, srčni utrip je bil nereden, kri pa se ni normalno strjevala.

Princesa je bila hči kralja in njegove takratne žene, princese Soamsawali. Rodila se je 7. decembra 1978. Na Tajskem je študirala pravo, magistrirala pa je na priznani univerzi Cornell v ZDA, kjer je pozneje tudi doktorirala. Nekaj časa je sodelovala z Združenimi narodi, potem pa se je vrnila v domovino, kjer je postala tožilka. Med letoma 2012 in 2014 je bila tajska ambasadorka v Avstriji.