Po treh letih zakona sta se razšla Alexandra Daddario in Andrew Form

Po nekaj več kot treh letih zakona sta se razšla Alexandra Daddario in Andrew Form . Novico je sporočil manekenkin tiskovni predstavnik, ki je v izjavi za javnost dejal: "Odločitev sta sprejela s spoštovanjem in ljubeznijo. Še naprej bosta skupaj vzgajala sina, v času, ko urejata stvari, pa prosita za spoštovanje zasebnosti."

Zdaj že nekdanji par se je zaročil decembra 2021, približno pol leta pozneje pa sta v New Orleansu stopila pred oltar. Julija 2024 sta sporočila, da se bosta razveselila prvega skupnega otroka, veselo novico, da sta postala starša, pa sta razkrila na noč čarovnic istega leta. Manekenka je februarja lani za People dejala, da je materinstvo čudovito in dodala: "Imam veliko srečo. Je čudovit dojenček. V moje življenje je prinesel ogromno veselja in miru."