Tuja scena

Po treh letih zakona sta se razšla Alexandra Daddario in Andrew Form

Los Angeles, 22. 02. 2026 09.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Alexandra Daddario in Andrew Form

Manekenka Alexandra Daddario in filmski producent Andrew Form sta se razšla. Kot je v izjavi za javnost sporočil njen tiskovni predstavnik, je nekdanji par po treh letih odločitev sprejel s spoštovanjem in z ljubeznijo, še naprej pa bosta skupaj vzgajala 15-mesečnega sina.

Po nekaj več kot treh letih zakona sta se razšla Alexandra Daddario in Andrew Form. Novico je sporočil manekenkin tiskovni predstavnik, ki je v izjavi za javnost dejal: "Odločitev sta sprejela s spoštovanjem in ljubeznijo. Še naprej bosta skupaj vzgajala sina, v času, ko urejata stvari, pa prosita za spoštovanje zasebnosti."

Alexandra Daddario in Andrew Form sta se razšla.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

39-letnica in 57-letnik sta se poročila junija 2022, skupaj pa imata 15-mesečnega sina. Manekenka je tudi mačeha Formovih dveh otrok, ki ju ima z nekdanjo ženo, igralko Jordano Brewster.

Preberi še Alexandra Daddario prvič mamica, novico sporočila v slogu noči čarovnic

Zdaj že nekdanji par se je zaročil decembra 2021, približno pol leta pozneje pa sta v New Orleansu stopila pred oltar. Julija 2024 sta sporočila, da se bosta razveselila prvega skupnega otroka, veselo novico, da sta postala starša, pa sta razkrila na noč čarovnic istega leta. Manekenka je februarja lani za People dejala, da je materinstvo čudovito in dodala: "Imam veliko srečo. Je čudovit dojenček. V moje življenje je prinesel ogromno veselja in miru."

alexandra diddario zakon razhod manekenka andrew form

