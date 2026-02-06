Po turbulentni preteklosti Molly-Mae in Tommy Fury znova v veselem pričakovanju

Molly-Mae Hague in Tommy Fury sta kljub turbulentni preteklosti znova v veselem pričakovanju. Priljubljena zvezdnika, ki sta se spoznala v resničnostnem šovu Otok ljubezni , sta veselo novico oznanila s prisrčno objavo na družbenem omrežju.

"Velika sestra je na poti," je v videoposnetku slišati njuno prvorojenko Bambi, medtem ko se slednja z roko v roki sprehaja s svojo nosečo mamo, kateri se kasneje pridruži tudi 26-letni profesionalni boksar. "Postala bom velika sestra," je na koncu videa še slišati ponosno triletnico.

Zaročenca, ki sta si s sodelovanjem v resničnostni oddaji pridobila ogromno oboževalcev, ki z budnim očesom spremljajo vsak njun korak, sta leta 2024 šokirala javnost, ko sta se leto po rojstvu hčerke iznenada razšla. Dolgo časa se je govorilo, da naj bi za njun razhod bila kriva športnikova nezvestoba, 26-letnik pa je nato razkril, da je bilo glavno krivo za konec zveze njegovo prekomerno pitje alkohola, kateremu je podlegel po operaciji roke, zaradi katere ni mogel trenirati. "Šel sem ven in sem samo pil, pil in pil. Dolgo časa sem vztrajal na tej poti," je priznal v intervjuju za revijo Men's Health.