Po udarni pesmi sta se Michelle Pfeiffer in Bruno Mars končno srečala

Zdi se, da sta Bruno Mars in Michelle Pfeiffer sklenila novo prijateljstvo leta po tem, ko je bila slednja ovekovečena v njegovi pesmi Uptown Funk, pri kateri je sodeloval z DJ-em Markom Ronsonom in z njo požel ogromen uspeh. Zvezdnika sta se srečala pred dnevi, kar sta ovekovečila s skupno fotografijo, ki jo je igralka kasneje objavila tudi na družbeno omrežje.

Leta 2014 se je Bruno Mars združil z DJ-em in producentom Markom Ronsonom, s katerim sta izdala epsko skladbo z naslovom Uptown Funk, ki se je kar nekaj časa gibala v samem vrhu svetovnih glasbenih lestvic in prejela številne nagrade, med drugim tudi dva grammyja. V njej izvajalca omenita in pohvalita tudi Michelle Pfeiffer.

Tri leta po izdaji pesmi se je igralka odzvala na besedilo med nastopom v oddaji The Graham Norton Show, voditelju je povedala, da čeprav Mars ni prosil za dovoljenje, da bi jo omenil v pesmi, je bila bila neverjetno počaščena. "Bilo je zelo kul." Pred dnevi pa so se zvezdnikoma prekrižale poti, kar sta obeležila tudi s selfijem, pod katerega je igralka zapisala: "Poglejte, koga sem sinoči srečala!" V enem izmed intervjujev je mati dveh otrok priznala: "Včasih je bilo malo neprijetno slišati pesem, še posebej med skupno vožnjo z otroki," in dodala, "pesem se začne predvajati in moj sin zavija z očmi. Ali pa sem bila v telovadnici in se je pesem kar naenkrat začela predvajati ... A pesem mi je všeč." Igralka se je nazadnje pojavila v filmu Ant-Man in Osa: Kvantomanija leta 2023, kjer je zaigrala ob Paulu Ruddu in Kathryn Newton. Kmalu pa bo izšel tudi njen nov projekt, kjer bo v igralski zasedbi ob Chloë Grace Moretz, Felicity Jones in Dominicom Sessaom.