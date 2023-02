Po vdoru vsiljivca na dom Johna Mayerja poklicali policiste

Policisti so ob prihodu preiskali območje, a v hišo niso vstopili, je še dodal vir in razkril, da organi pregona niso verjeli, da je neznanec prišel tudi v hišo, saj so že Mayerjevi varnostniki dejali, da ga hišni alarm ni zaznal. Pri preiskavi naj bi pomagal tudi helikopter.

Iskanje ni obrodilo sadov, saj neznanca po poročanju TMZ -ja niso našli, ali preiskava še poteka, pa ni znano. Mayerjevo domovanje je bilo v preteklosti že tarča vloma. Leta 2018 so oropali njegovo hišo v okrožju Beverly Hills, vlomilci pa naj bi pevca takrat oškodovali za med sto in dvesto tisoč evrov vredne lastnine. Tudi takrat 45-letnika ni bilo doma.

V preteklih letih so losangeleška domovanja zvezdnikov pogosto tarča vlomilcev. Dom modne oblikovalke Dorit Kemsley so leta 2021 oropali neznanci, ki so vdrli in ji grozili s strelnim orožjem, ko je bila ta doma v družbi svojih dveh otrok. Žrtev poskusa vloma marca 2022 pa je bila tudi resničnostna zvezdnica Christine Quinn.