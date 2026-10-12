Sylvester Stallone razkril, zakaj ne prenese Richarda Gerea

Priljubljen igralec Sylvester Stallone je v knjigi spominov z naslovom The Steps (Stopnice) prvič odgovoril na vprašanje, od kod izvira dolgoletna zamera do zvezdnika Richarda Gerea. Danes veljata oba za hollywoodski legendi, njuni karieri pa sta se križali že leta 1974 med snemanjem filma The Lords of Flatbush. Takrat se stvari niso končale najbolje. Pravzaprav bi se lahko končale tudi s pretepom, je razkril Stallone.

Sylvester Stallone (na levi) in Richard Gere (na desni) FOTO: Profimedia

Stallone v knjigi zelo podrobno opiše, zakaj mu Gere že od začetka ni bil posebej pri srcu. Pri avdicijah sta morala skupaj improvizirati, njun pristop pa naj bi bil precej drugačen. Gere je bil po Stallonejevem spominu zelo vživet v svojo vlogo in ga je med prizorom večkrat prijel za majico ter ga s tem neprestano spravljal ob živce. Napetost je rasla, dokler Stallone ni takratnemu režiserju Stephenu Veroni povedal, da bo na soigralčevo obnašanje odgovoril tako, kot bi v resničnem življenju - z nasiljem. "Zbil mu bom zobe," je bil jasen Stallone, ki pa ga je režiser vendarle prepričal, naj bo strpen in da Richardu priložnost. Takrat sta bila oba na začetkih svoje kariere, mlada, nadebudna in zagreta.

Sylvester Stallone FOTO: Profimedia

Vse zaradi banalnosti, kot je piščanec?