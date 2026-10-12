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Sylvester Stallone razkril, zakaj ne prenese Richarda Gerea

Los Angeles, 12. 10. 2026 14.10 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Sylvester Stallone (na levi) in Richard Gere (na desni)

Sylvester Stallone je v svoji nedavno objavljeni knjigi spominov javnosti razkril številne osebne trenutke iz svojega življenja. Posebno pozornost je pritegnil del, v katerem zvezdnik pojasnjuje, kako se je začel njegov dolgoletni spor z igralskim kolegom Richardom Gereom.

Priljubljen igralec Sylvester Stallone je v knjigi spominov z naslovom The Steps (Stopnice) prvič odgovoril na vprašanje, od kod izvira dolgoletna zamera do zvezdnika Richarda Gerea. Danes veljata oba za hollywoodski legendi, njuni karieri pa sta se križali že leta 1974 med snemanjem filma The Lords of Flatbush. Takrat se stvari niso končale najbolje. Pravzaprav bi se lahko končale tudi s pretepom, je razkril Stallone.

Sylvester Stallone (na levi) in Richard Gere (na desni)
Sylvester Stallone (na levi) in Richard Gere (na desni)
FOTO: Profimedia

Stallone v knjigi zelo podrobno opiše, zakaj mu Gere že od začetka ni bil posebej pri srcu. Pri avdicijah sta morala skupaj improvizirati, njun pristop pa naj bi bil precej drugačen. Gere je bil po Stallonejevem spominu zelo vživet v svojo vlogo in ga je med prizorom večkrat prijel za majico ter ga s tem neprestano spravljal ob živce.

Napetost je rasla, dokler Stallone ni takratnemu režiserju Stephenu Veroni povedal, da bo na soigralčevo obnašanje odgovoril tako, kot bi v resničnem življenju - z nasiljem. "Zbil mu bom zobe," je bil jasen Stallone, ki pa ga je režiser vendarle prepričal, naj bo strpen in da Richardu priložnost. Takrat sta bila oba na začetkih svoje kariere, mlada, nadebudna in zagreta.

Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
FOTO: Profimedia

Vse zaradi banalnosti, kot je piščanec?

Do pravega izbruha pa naj bi med zvezdnikoma prišlo med snemanjem na Coney Islandu, je zvezdnik razkril v knjigi. Tako je odgovoril na vprašanje, ki je dolga leta mučilo oboževalce obeh - kaj je pravzaprav bil vzrok njunega spora? Banalnost. Stallone in Gere sta si med odmorom za kosilo poiskala zavetje v avtomobilu. Gere je s seboj prinesel mastnega piščanca, Stallone pa ga je opozoril, naj pazi, da ne bo vsega umazal. Po Stallonejevih besedah ga ni poslušal – maščoba je končala na njegovi nogi, igralcu pa je prekipelo. Stallone trdi, da je Gerea udaril v prsni koš in ga nato potegnil iz avtomobila. Posredoval je režiser, ki je moral odločiti, kateri od igralcev bo ostal v filmu. Izbral je Stallona, Gere pa je moral snemanje zapustiti.

Leta pa naj ne bi prinesla popolne pozabe, Stallone v knjigi še večkrat omeni njuna poznejša srečanja, ko sta se znova in znova znašla v napetih situacijah.

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Richard Gere Sylvester Stallone knjiga spor

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KOMENTARJI1

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Anubis20
12. 10. 2026 14.53
Te je stalon neka pxxxxxx, ko komplicira za bv ?
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