Po venezuelski krizi v Karibskem otočju obtičali številni zvezdniki

Venezuela, 07. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Natalie Portman je bila med zvezdniki, ki so obtičali na rajski plaži.

Ameriški napad na Venezuelo in zajetje njihovega predsednika Nicolasa Madura je presenetil tudi mnoge hollywoodske zvezdnike, ki so se za konec leta odpravili na počitnice v modena letovišča Karibskega otočja. Zaradi zaprtja zračnega prostora Južne Amerike so ostali ujeti na rajskih plažah, kar so sporočili tudi na družbenih omrežjih.

Igralka Queen Latifah, nekdanji boksar Mike Tyson, manekenka Ming Lee Simmons, igralka Natalie Portman in igralec Leonardo DiCaprio so le nekateri od zvezdnikov, ki so ostali ujeti na rajskih destinacijah v Karibskem otočju. Kot je po ameriškem napadu na Venezuelo sporočil ameriški minister za transport Sean Duffy, so zaprli zračni promet nad Južno Ameriko, kar je pomenilo, da so bili komercialni in zasebni leti, s katerimi bi filmski zvezdniki, moguli in megamilijonarji prileteli nazaj v realnost po novoletnih praznovanjih, odpovedani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz tega se je pošalila tudi komičarka Chelsea Handler, ki je pred dnevi vodila podelitev nagrad kritikov in v svojem monologu dejala, da je bil prav to razlog, da je DiCaprio zamudil podelitev filmskih nagrad v Palm Springsu, saj je bil ujet na Svetem Bartolomeju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdniki naj bi tako rešitev poiskali v ladijskem transportu, s pomočjo katerega so odpotovali na bližnje otoke Angvilo in Svetega Martina, od koder so želeli odleteti domov. "Vsi so odpluli proti Angvili, od koder pa so jih napotili nazaj na Sveti Bartolomej in Sveti Martin," je za Page Six povedal vir in dodal, da so vsi hoteli in vile na otokih polno zasedeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med zvezdniki, ki so obtičali, je bil tudi komik Jeff Ross, ki je na družbenem omrežju zapisal: "Letala ne letijo. Veslam proti New Yorku." Dodal je fotografijo, na kateri sedi na supu z veslom v roki. Fotografi so v Angvili opazili tudi igralca Cuba Gooding Jr. in njegovo dekle Claudine DeNiro, s katero sta čakala zasebno letalo, da bi odpotovala domov.

FOTO: Profimedia

Med nesrečniki, ki so obtičali, je tudi igralka Natalie Portman. Vir blizu zvezdnice pa je za Page Six razkril, da jo doma čaka veliko delovnih obveznosti, med katerimi je tudi udeležba na podelitvi zlatih globusov, kjer je med nominiranci za zlati kipec.

Da jim ni bilo tako slabo, dokazujejo posnetki zvezdniške zabave, ki jo je organiziral newyorški kralj žurerjev Richie Akiva. Ta je skupaj z nekdanjim dekletom Davida Guette poskrbel, da je čakanje minilo v norem vzdušju, še poroča Page Six.

venezuela karibsko otočje zvezdniki napad nicolas maduro kriza

