Po vlogi bodočega očeta na Broadwayu si želi tudi sam postati oče

Očitno je "očetovska mrzlica" zagrabila tudi hollywoodskega igralca Jakea Gyllenhaala, poznanega po vlogah v filmih kot so Donnie Darko, Marinec, Zaporniki, Gora Brokeback, Zodiak, Ljubezen in druge droge, Izvorna kodain drugih.

38-letnik trenutno igra v novi monopredstavi na Broadwayu Sea Wall/A Life, priznal pa je, da bi nekoč rad imel tudi svoje otroke. "Upam, da bom nekega dne tudi sam oče. Gre za predstavo o veri in družini, o zmedi življenja. V bistvu je o dveh očetih. In o mojem liku, ki si želi postati oče,"o predstavi in željah povedal igralec.

Jake ima sicer odličen odnos z dvema nečakinjama svoje 41-letne sestre Maggie, in sicer 12-letno Ramono in 7-letno Glorio, ki ju ima z možem, 48-letnim igralcem Petrom Sarsgaardom.

Gyllenhaal je do zdaj hodil s 37-letno Kirsten Dunst, med leti 2002 in 2004, potem med leti 2007 in 2009 z zdaj 43-letno Reese Witherspoon, kasneje pa nekaj mesecev tudi s skoraj desetletje mlajšo pevkoTaylor Swift ter z manekenko Alysso Miller, od julija do decembra leta 2013.