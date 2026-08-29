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Tuja scena

Po vrnitvi Harryja in Meghan v domovini ponovno opazili tudi Sarah Ferguson

London, 29. 08. 2026 14.22 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Sarah Ferguson

Čeprav brez večje medijske pozornosti, pa se je v Anglijo po daljši odsotnosti vrnila tudi nekdanja žena osramočenega kraljevega brata Andrewa, ki so mu po škandalih odvzeli naziv princ. Sarah Ferguson naj bi selitev v domovino načrtovala dlje časa, sedaj pa je našla primerno nastanitev v bližini Londona, poroča The Sun.

Kot je za tabloid povedal vir blizu nekdanje vojvodinje Yorške, bo 66-letnica najemnica hiše s šestimi spalnicami in tremi kopalnicami. "Že nekaj časa se je nameravala vrniti, a je trajalo, da je našla primerno nastanitev," je razkril vir, ki je dejal, da ima hiša vso primerno infrastrukturo tudi za njene vnuke.

Sarah Ferguson se po sedmih mesecih vrača v domovino.
Sarah Ferguson se po sedmih mesecih vrača v domovino.
FOTO: AP

Sarah Ferguson, ki je tudi po ločitvi od nekdanjega moža živela v njegovem dvorcu, več kot 22 let ni bilo treba skrbeti za namestitev, je opomnil vir in opomnil, da se je tudi Andrew Mountbatten-Windsor iz sicer kraljeve nepremičnine izselil pred meseci, zatem ko so se v javnosti pojavili dokumenti, povezani s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, v katerih je omenjen tudi nekdanji princ, tega pa so na njegov 66. rojstni dan februarja aretirali.

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"Sedaj je pravi čas, da se vrne in zaživi svoje življenje. Ker je vsa pozornost na Harryju in Meghan, je bila prepričana, da se lahko skrivaj po sedmih mesecih tudi sama preseli," je še dodal vir, ki je razkril, da so nekatere njene stvari že prepeljali iz nove rezidence nekdanjega moža, vselila pa naj bi se čez nekaj dni.

Najemnina za hišo v bližini Londona naj bi znašala 6900 evrov na mesec, Sarah Ferguson pa so nazadnje v javnosti opazili aprila, ko si je ogledovala avstralsko gorstvo.

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KOMENTARJI1

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Mio56
29. 08. 2026 15.24
ce bo stari dočakal poletje bo velik čudež...glede na premike kraljeve druzine!
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