Po zahtevni nosečnosti je rodila hči voditelja Jeremyja Clarksona

Emily je pred časom spregovorila o izzivih med nosečnostjo in jo opisala kot najtežjo stvar, ki jo je kdaj koli doživela. Soočala se je namreč s hiperemezo gravidarum, ki se običajno pojavi v prvem trimesečju nosečnosti in povzroča dolgotrajno in hudo slabost ter bruhanje.

Mati dveh otrok je povedala, da so se njeni fizični simptomi skozi čas rahlo omilili, vendar v devetih mesecih ni jedla zelenjave, ni spila kozarca vode in ni imela dneva, ko ji ne bi bilo treba vzeti zdravil. Povedala je tudi, da je konstantno bruhanje povzročilo sindrom torakalnega izhoda, pri katerem pride do kompresije živcev ali krvnih žil med ključnico in prvim rebrom in ki je povzročil otrplost v njenih rokah. Emily se je zahvalila vsem, ki so jo podpirali v tem težkem obdobju, in upa, da bo deljenje njenih izkušenj pomagalo drugim, da bodo bolj podpirali vse, ki se soočajo s podobnimi težavami.